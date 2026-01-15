Издание WCCFTech, ссылаясь на инсайдерские блоги, сообщает о возможных деталях конструкции будущего складного iPhone

Издание WCCFTech сообщило, что технические подробности о первом складном iPhone (iPhone Fold) постепенно просачиваются в сеть. Новая порция слухов описывает не экран или камеры, а материалы, из которых может быть сделан корпус и механизм складывания смартфоне. Согласно данным, которые приводит WCCFTech, ключевыми элементами конструкции станут шарнир из так называемого жидкого металла и корпус из титана. Такой набор материалов компания выбрала, чтобы сделать устройство более прочным и сбалансированным по весу.

Жидкий металл — материал, который Apple патентует и изучает годами, но до сих пор почти не использовала в серийных продуктах из-за сложностей с массовым производством. Если информация верна, это значит, что компания нашла способ решить эту проблему. Эти слухи перекликаются с более ранним прогнозом известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который еще в прошлой весной говорил о шарнире из жидкого металла для уменьшения складки на экране. Главной целью Apple считается создание дисплея без видимой складки, и технологии для этого, по мнению издания, уже демонстрировала Samsung на выставке CES 2026.

Помимо материалов, в публикации приводятся и другие ожидаемые характеристики. Смартфон, вероятно, получит большой внутренний экран около 7,7 дюймов и компактный внешний дисплей на 5,4 дюйма. Среди прочего называют процессор A20 Pro, боковой сканер отпечатков пальцев вместо Face ID, двойную основную камеру и аккумулятор емкостью около 5600 мАч. Ориентировочная цена, по слухам, составит $2399.