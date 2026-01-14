Музыкальная платформа Bandcamp объявила о жесткой политике в отношении контента, созданного искусственным интеллектом. Новые правила полностью запрещают размещение музыки, сгенерированной ИИ, а также использование таких инструментов для имитации чужих стилей или голосов.

Пока крупные стриминговые сервисы размышляют над тем, как маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, площадка Bandcamp выбрала более простой путь. Компания ввела полный запрет на размещение на своей площадке музыки, сгенерированной ИИ.

Новые правила Bandcamp сформулированы прямо и без особых оговорок. Во-первых, на платформе нельзя публиковать музыку или аудио, созданные «полностью или в значительной степени» с помощью искусственного интеллекта. Во-вторых, под запрет попадает использование ИИ-инструментов для имитации стиля или манеры исполнения других артистов. Это правило компания дополнительно подкрепляет уже существующими пунктами о запрете выдавать себя за другого человека и нарушать права интеллектуальной собственности.

Решение выглядит как реакция на прошлогодний всплеск популярности низкокачественных треков, созданных нейросетями. Ярким примером стал проект The Velvet Sundown — несуществующий психоделический рок-квартет, который на пике собирал сотни тысяч слушателей. Музыка была настолько безликой, что ее искусственное происхождение не вызывало сомнений.

Этот шаг резко контрастирует с политикой конкурентов. Spotify, например, только заявил о планах создать какую-то систему маркировки ИИ-контента, но сам такой музыке не препятствует. Apple Music также не вводит явных запретов. Важный нюанс: все три площадки — Spotify, Apple и Bandcamp — отдельно запрещают использование ИИ для имитации других исполнителей или стилей, считая это нарушением авторских прав.

Решение Bandcamp можно назвать смелым, хотя и порождающим вопросы. Самый главный из них — как на практике будут трактовать формулировку «в значительной степени». Площадке, известной поддержкой независимых музыкантов, вероятно, проще ввести жесткий запрет, чем разрабатывать сложные системы проверки и маркировки.