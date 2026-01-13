Capcom проведет новую презентацию из серии Resident Evil Showcase.

В ночь с четверга на пятницу поклонникам Resident Evil придется не ложиться спать до глубокой ночи.

Capcom назначила новый выпуск своего шоу на время, когда в Москве наступит 16 января. Прямой эфир стартует в 01:00 по московскому времени. Основной и единственной подтвержденной темой станет Resident Evil Requiem, выход которой намечен на конец февраля.

В официальном анонсе, опубликованном в соцсети Х , мелькает любопытная фраза — мол, «некоторые игры» в шоу могут быть не для детей. Вот это «некоторые» и дало фанатам повод для надежд, что речь пойдет не только про одну игру. Фанаты строят логичные предположения. Например, о возможном анонсе портов Resident Evil 2 или ремейка Resident Evil 4 для Nintendo Switch 2. Эти игры вполне могли бы присоединиться к линейке проектов серии на новой консоли.

Однако 12 минут — это очень мало. Большую часть эфира, без сомнений, займет подробный разбор «Реквиема». Анонсы будущих ремейков вроде Code: Veronica считаются маловероятными. По слухам, их ждут только после выхода Requiem.

После основной презентации Capcom приглашает зрителей остаться на стрим. В гости придут известные контент-мейкеры, а также состоится розыгрыш коллекционного издания Resident Evil 4.