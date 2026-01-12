На греческом острове Эвия обнаружили ранее неизвестный храм VII века до н.э. В нем сохранились алтари, заполненные пеплом, а также множество ценных предметов: золотые украшения, алебастровые сосуды и древние амулеты.

Журнал Popular Mechanics сообщил о новом открытии на греческом острове Эвия, которое заставило археологов пересмотреть историю этого места. Рядом с известным храмом Артемиды они нашли еще одно святилище, и его состояние поразило специалистов.

Храм построили в VII веке до нашей эры, но некоторые участки оказались старше. Ученые увидели алтари, которые явно использовали часто — внутри лежал толстый слой пепла с обугленными костями. Один алтарь имел форму подковы, а в его нижнем слое нашли керамику конца VIII века. Иначе говоря, культовые действия здесь начались еще до возведения самого здания.

Конструкция говорит о многом. Стены сложили из грубого кирпича на каменном фундаменте — почва здесь когда-то была болотистой. Внутри стояли колонны, поддерживавшие черепичную крышу. Следы пожара видны четко: после него древние строители поставили кирпичные перегородки, чтобы укрепить уцелевшую часть. Позже, в конце VI века, храм даже достроили.

Но главное — находки. Кроме ритуальных кувшинов и алебастра, археологи подняли из земли золотые и серебряные украшения, изделия из коралла и янтаря, восточные амулеты. Попадались и бронзовые фигурки быков, даже глиняная голова быка микенской эпохи. При этом разведочные шурфы показали остатки строений IX века до н.э., а на холме виднелись мощные стены медного века. То есть место считали священным очень долго.

Работу вела команда из пятидесяти человек. Они продолжают изучать слои, пытаясь понять, как развивался культ после микенского периода. Золото уже собрали, однако история этого холма явно хранит еще много подробностей.