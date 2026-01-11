По данным издания WCCFTech, игровые видеокарты AMD следующего поколения на архитектуре RDNA 5 могут выйти позже серии NVIDIA RTX 60.

Планы AMD на следующее поколение игровых видеокарт, судя по всему, включают тактическое ожидание. Компания, возможно, решила не торопиться с выходом новой архитектуры и дать NVIDIA сделать первый ход.

Как сообщает WCCFTech со ссылкой на инсайдера под ником Kepler_L2 , AMD может выпустить свои видеокарты RDNA 5 уже после анонса серии NVIDIA RTX 60. Ранее появлялась информация, что графические процессоры RDNA 5, использующие техпроцесс TSMC N3P, выйдут примерно в середине 2027 года. Теперь же срок выхода флагманов NVIDIA — скорее всего, конец 2027 года.

По мнению инсайдера, у такого подхода есть прагматичная причина. У NVIDIA традиционно выше маржа прибыли. Если бы AMD выпустила свои карты первыми по конкурентным ценам, NVIDIA могла бы просто скопировать ценник или даже снизить его на некоторые модели. Это позволило бы NVIDIA снова захватить лидерство в премиум-сегменте, как это уже случалось не раз.

По мнению инсайдера, причина такого подхода — более низкая рентабельность бизнеса NVIDIA по сравнению с AMD. У NVIDIA при этом остаются большие финансовые резервы. Это значит, если AMD выпустит свои карты первыми, NVIDIA сможет позволить себе снизить цены на свои новинки в ответ, что лишит AMD ценового преимущества.

Если эти прогнозы верны, то новые топовые видеокарты от обоих производителей появятся не скоро. Согласно предыдущим данным, первая видеокарта NVIDIA серии RTX 50 (Blackwell) вышла в январе 2025 года, а выход следующего поколения RTX 60 ожидается только во второй половине 2027 года.