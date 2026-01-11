Сайт Конференция
Global_Chronicles
WCCFTech: Видеокарты AMD RDNA 5 выйдут после анонса NVIDIA RTX 60
По данным издания WCCFTech, игровые видеокарты AMD следующего поколения на архитектуре RDNA 5 могут выйти позже серии NVIDIA RTX 60.

Планы AMD на следующее поколение игровых видеокарт, судя по всему, включают тактическое ожидание. Компания, возможно, решила не торопиться с выходом новой архитектуры и дать NVIDIA сделать первый ход.

 

Как сообщает WCCFTech со ссылкой на инсайдера под ником Kepler_L2, AMD может выпустить свои видеокарты RDNA 5 уже после анонса серии NVIDIA RTX 60. Ранее появлялась информация, что графические процессоры RDNA 5, использующие техпроцесс TSMC N3P, выйдут примерно в середине 2027 года. Теперь же срок выхода флагманов NVIDIA — скорее всего, конец 2027 года.

По мнению инсайдера, у такого подхода есть прагматичная причина. У NVIDIA традиционно выше маржа прибыли. Если бы AMD выпустила свои карты первыми по конкурентным ценам, NVIDIA могла бы просто скопировать ценник или даже снизить его на некоторые модели. Это позволило бы NVIDIA снова захватить лидерство в премиум-сегменте, как это уже случалось не раз.

По мнению инсайдера, причина такого подхода — более низкая рентабельность бизнеса NVIDIA по сравнению с AMD. У NVIDIA при этом остаются большие финансовые резервы. Это значит, если AMD выпустит свои карты первыми, NVIDIA сможет позволить себе снизить цены на свои новинки в ответ, что лишит AMD ценового преимущества.

Если эти прогнозы верны, то новые топовые видеокарты от обоих производителей появятся не скоро. Согласно предыдущим данным, первая видеокарта NVIDIA серии RTX 50 (Blackwell) вышла в январе 2025 года, а выход следующего поколения RTX 60 ожидается только во второй половине 2027 года.

#amd #nvidia #видеокарты #утечка #rdna 5 #wccftech #rtx 60
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

OPb7WQ
22:13
не пишіть в лс. ось вам ще
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Владимир
22:11
Я бы взял xeon ядер на 20 какой-нибудь под виртуалки, да нет под них нормальных материнок.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
RandomXP
22:05
Идея и реализация - отлично. Теперь можно заменить неактуальное железо на что то современное - будет отличное устройство.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
Bryant333
21:53
Население планеты растет как никак.
В Steam установлен новый рекорд «онлайна» — более 42 миллионов пользователей одновременно
RandomXP
21:44
Я тут на 2066 собрал систему. Проц i9 7980XE - 18 ядер под двухсекционной водянкой завелся на 4.0 на все ядра с офсетом +0,030В на ядра. 10000р с Али - приемлемо. К сожалению проц не очень удачный - н...
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
ark-bak
21:30
Что кроме Земли, других планет, объектов нет? Геоцентризм какой-то.
Поведение межзвездного объекта 3I/ATLAS разрушило многолетнюю теорию о поведении комет
Тимур Вихарев
21:01
Такие адаптеры на рынке уже далеко не первый год. Проблемы у всех одни и те-же - для передачи видео кодируется во что нибудь типо h265 и при декодировании можно поймать артефакты и резкое повышение за...
Belkin разработала беспроводной HDMI-адаптер, действующий на расстоянии до 40 м
32Влад32
21:01
Да инопланетный корабль это. Запустил где надо спутники, которые будут наблюдать за Землей. Это хорошо, если с мирными намерениями. А то могут и по другому. Ну как Трампу Гренландию, а инопланетянам З...
Поведение межзвездного объекта 3I/ATLAS разрушило многолетнюю теорию о поведении комет
OPb7WQ
21:00
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
OPb7WQ
21:00
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
