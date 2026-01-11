В сеть утекли характеристики нового смартфона Honor X80.

Компания Honor готовит новый смартфон с рекордной батареей. Данные об аппарате под названием Honor X80 появились в сети благодаря известному инсайдеру.

Источник под ником Digital Chat Station опубликовал предполагаемые характеристики будущей новинки. Согласно его данным, Honor X80 получит аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Для сравнения, предыдущая модель X70 оснащалась батареей на 8300 мАч.

Экран смартфона, по информации инсайдера, будет 6.81-дюймовым. Используется плоская OLED-матрица LTPS с разрешением 1.5K.

В качестве процессора рассматривается чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Инсайдер подчеркнул, что это будет энергоэффективная версия, что в паре с емкой батареей должно обеспечить длительное время работы.

Самая важная деталь утечки — предполагаемая цена. Digital Chat Station заявил, что Honor X80 будет стоить около 1000 юаней, что примерно равно 140 долларам США. Если данные верны, это сделает его самым доступным телефоном в линейке Honor с батареей на 10 000 мАч.

Точные сроки анонса пока неизвестны. Прошлая модель, X70, вышла летом прошлого года. Новая может быть представлена как в феврале, так и в июне этого года.