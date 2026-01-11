Чипмейкер расширяет сотрудничество с корейской Hyundai, немецкой ZF и китайской Leapmotor в области автономного вождения и бортовых систем

Компания Qualcomm активно наращивает свое присутствие в автомобильной индустрии. На этой неделе производитель чипов объявил о нескольких новых партнерствах с крупными игроками рынка. Согласно данным WCCFTech, одно из соглашений Qualcomm заключила с китайским производителем электромобилей Leapmotor. Процессоры Snapdragon Elite лягут в основу центрального контроллера для нового внедорожника Leapmotor D19. Этот блок будет управлять климатом, освещением, мультимедиа и системами помощи водителю, используя для вычислений нейронные процессоры Qualcomm.

Второй партнер — немецкий автокомпонентный гигант ZF. Компании будут совместно работать над системами автономного вождения. Qualcomm поставит свои процессоры Snapdragon Ride, а ZF интегрирует их в свою вычислительную платформу ProAI. Заявленная цель — создание систем, соответствующих уровню автономности Level 3.

Самое крупное объявление — меморандум о взаимопонимании с южнокорейским концерном Hyundai. Соглашение охватывает разработку программно-определяемых автомобилей и систем автономного вождения. Платформа Snapdragon Ride будет использоваться совместно с разработками дочерней компании Hyundai Mobis.

Во всех случаях Qualcomm предлагает не просто чипы, а готовые аппаратно-программные платформы. Эти решения поддерживают множество камер и датчиков, высокое разрешение дисплеев и сложные аудиосистемы. Ключевая особенность — возможность обновления программного обеспечения «по воздуху», что превращает автомобиль в устройство, функционал которого можно улучшать после покупки.