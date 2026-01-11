Правительство РФ утвердило перечень заболеваний и состояний, при которых граждане получают медицинскую помощь бесплатно.

Базовый пакет обязательного медицинского страхования (ОМС) в России стал немного больше. Правительство обновило список болезней и обследований, которые оплатит государство.

Согласно постановлению, право на бесплатную помощь по-прежнему распространяется на широкий спектр заболеваний. В список вошли инфекционные болезни, новообразования (опухоли), эндокринные нарушения, болезни нервной системы, крови, органов зрения, дыхания, пищеварения и другие. По сути, документ охватывает все основные разделы медицины — от травм и отравлений до психических расстройств и ведения беременности.

Главные нововведения касаются не столько списка болезней, сколько профилактических обследований. Теперь молодые люди в возрасте 18-39 лет раз в шесть лет смогут бесплатно проверить свой липидный профиль, то есть сдать расширенный анализ на холестерин. Для граждан старше 40 лет этот интервал сокращается до трёх лет. Кроме того, всем россиянам от 18 до 40 лет положено однократное определение уровня липопротеина «а» — специфического маркера риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Для женщин также появились новые возможности. В рамках репродуктивной диспансеризации раз в пять лет теперь можно будет сделать анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) и жидкостную цитологию шейки матки. Беременные получат право на пренатальную диагностику, включая неинвазивный тест для выявления риска хромосомных аномалий у плода по крови матери.

С этого года в расширенный неонатальный скрининг новорожденных включат проверку на два новых наследственных заболевания. Также впервые установили нормативы по вакцинации от пневмококковой инфекции для пожилых людей. Программу ОМС дополнили и новыми методами оказания высокотехнологичной медпомощи.

Иными словами, по полису ОМС можно рассчитывать не только на лечение, но и на ряд важных плановых обследований. Главное — уточнить в своей поликлинике, как именно получить эти услуги на практике.