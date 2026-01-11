Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
В России расширили список заболеваний для бесплатного лечения по ОМС
Правительство РФ утвердило перечень заболеваний и состояний, при которых граждане получают медицинскую помощь бесплатно.

Базовый пакет обязательного медицинского страхования (ОМС) в России стал немного больше. Правительство обновило список болезней и обследований, которые оплатит государство. 

Согласно постановлению, право на бесплатную помощь по-прежнему распространяется на широкий спектр заболеваний. В список вошли инфекционные болезни, новообразования (опухоли), эндокринные нарушения, болезни нервной системы, крови, органов зрения, дыхания, пищеварения и другие. По сути, документ охватывает все основные разделы медицины — от травм и отравлений до психических расстройств и ведения беременности.

Главные нововведения касаются не столько списка болезней, сколько профилактических обследований. Теперь молодые люди в возрасте 18-39 лет раз в шесть лет смогут бесплатно проверить свой липидный профиль, то есть сдать расширенный анализ на холестерин. Для граждан старше 40 лет этот интервал сокращается до трёх лет. Кроме того, всем россиянам от 18 до 40 лет положено однократное определение уровня липопротеина «а» — специфического маркера риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Для женщин также появились новые возможности. В рамках репродуктивной диспансеризации раз в пять лет теперь можно будет сделать анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) и жидкостную цитологию шейки матки. Беременные получат право на пренатальную диагностику, включая неинвазивный тест для выявления риска хромосомных аномалий у плода по крови матери.

С этого года в расширенный неонатальный скрининг новорожденных включат проверку на два новых наследственных заболевания. Также впервые установили нормативы по вакцинации от пневмококковой инфекции для пожилых людей. Программу ОМС дополнили и новыми методами оказания высокотехнологичной медпомощи.

Иными словами, по полису ОМС можно рассчитывать не только на лечение, но и на ряд важных плановых обследований. Главное — уточнить в своей поликлинике, как именно получить эти услуги на практике.

#здравоохранение #омс #бесплатная медицина #перечень заболеваний
Источник: ria.ru
Dzhereli
00:37
"раз в 6 лет", "раз в 5 лет". Когда сдохните то мы вас ждем.
В России расширили список заболеваний для бесплатного лечения по ОМС
Михаил Зотов
00:11
Есть старенький ряженка 5 3600х . 4080 На ультрах киберпанк, а киберпанк, особенно с модами ,самая красивая игра на сегодня. И мне все говорят меняй проц и память. Зачем ? Играть в уродские , кривые ...
AM4 или LGA 1700 — какую платформу выбрать для сборки игрового ПК на базе ОЗУ DDR4 в 2026 году
Никита Абсалямов
00:05
Возможности и перспективы у данных процов точно такие же в новых ОС - учитывая нормальную материнскую плату от Asus. А 12 поколение i3 нет уж точно ничего "нового" не даст, разве что потенциальный апг...
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Никита Абсалямов
23:59
У автора есть... но он зачем то туда днищенские 6ядерники ставит.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Никита Абсалямов
23:54
Что один, что второй мусор... но чисто от делать нечего - почему бы и не потестировать конечно, благо ценник у них на уровне средней паршивости шавухи. А вот мать жаль - более чем актуальная и поныне ...
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Евгений Васютин
23:41
Сразу видно человека, с нулевым пониманием консолей. Ноль. Круглый ноль в вопросе п.с. последняя рабочая прошивка 12.52 вышла в октябре 2025 года. И все игры вышедшие до этой даты отлично работают. Ну...
Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
Dangerous
23:22
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю, в реальной жизни неудачник и все его обижают. Поэтому он обижен на весь мир и самоудовлетворяется в интернете словами, за которые ему в реале каждый день морду ...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Nelli Motornaya
23:06
Вот вы неполноценные, зачем оскорблять людей?
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
vik Jay
22:56
сделай лучше и выложи, вместо того чтобы пиздеть.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
vik Jay
22:55
критикуешь, предлогай. Мне кажется чувак сделал норм так мультимедия станцию. А тут сидят одни рукожопы которые на это то не способны сами.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
