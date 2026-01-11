Управление МВД по борьбе с киберпреступлениями опубликовало четкую инструкцию для жертв фишинга. Ведомство объяснило, какие шаги нужно предпринять в первую очередь, если мошенники завладели вашими личными данными или банковскими реквизитами.

Попались на удочку мошенников и передали данные фишерам? В МВД рекомендуют не паниковать, а действовать быстро и по плану. Первые минуты после осознания ошибки часто оказываются решающими.

Первое и самое важное правило: немедленно свяжитесь со своим банком. Попросите оператора заблокировать карту, реквизиты которой вы сообщили мошенникам. Это нужно сделать как можно быстрее.

Следующий шаг — смена паролей. Вам необходимо придумать новый надежный пароль для взломанного аккаунта. Но на этом нельзя останавливаться. Обязательно смените и те пароли на других сервисах, где вы использовали аналогичную или похожую комбинацию. В идеале пароль должен быть уникальным для каждого сайта или приложения.

МВД рекомендует сразу же включить двухфакторную аутентификацию (2FA) везде, где это возможно. Код из специального приложения-аутентификатора надежнее, чем СМС.

Затем проверьте список активных сеансов в своих ключевых аккаунтах: в почте, социальных сетях, мессенджерах. Если увидите вход с незнакомого устройства или из подозрительного места — завершите его.

После этого стоит проверить, не попали ли ваши данные в известные утечки, с помощью специальных онлайн-сервисов. И, наконец, предупредите близких, особенно если злоумышленники получили доступ к вашим соцсетям или мессенджерам. Это нужно, чтобы мошенники не начали рассылать просьбы о деньгах от вашего имени.

Правоохранители напоминают: лучшая защита — осторожность. Не переходите по подозрительным ссылкам, даже если письмо выглядит как официальное. Всегда проверяйте адрес отправителя и домен сайта.