Издание WCCFTech сообщает о новом этапе масштабной реструктуризации крупнейшего розничного продавца видеоигр GameStop. Пока сотрудники получают уведомления об увольнении, генеральный директор Райан Коэн может получить опцион на акции в размере $35 миллиардов. Но для этого ему нужно совершить почти невозможное.

Сеть магазинов GameStop продолжает стремительно сокращаться по всему миру. В то же время руководство компании может получить один из самых крупных бонусов в корпоративной истории, но лишь при выполнении фантастических условий.

По данным WCCFTech, в США началась новая волна закрытий. В блогах и соцсетях появился список из более чем 400 магазинов, которые должны прекратить работу. Это продолжение стратегии «оптимизации портфеля»: в прошлом году GameStop уже закрыла 590 магазинов, а теперь планирует избавиться еще от «значительного количества».

Эти решения возмутили многих сотрудников. Особенно на фоне новости, которую компания обнародовала накануне в документах для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Совет директоров GameStop утвердил для действующего CEO Райана Коэна опцион на акции. Его потенциальная стоимость в случае полного исполнения — 35 миллиардов долларов. Однако, как отмечает WCCFTech, чтобы получить эти деньги, Коэну нужно совершить почти невозможное.

Условия бонуса включают два ключевых финансовых показателя. Рыночная капитализация компании должна вырасти с текущих $9.5 миллиардов до $100 миллиардов. Кроме того, прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) должна достичь $10 миллиардов. Для сравнения, даже на пике ажиотажа в начале 2021 года, когда толпа частных инвесторов с Reddit скоординированно скупала акции, искусственно взвинчивая их цену и нанося убытки крупным фондам, играющим на понижение («короткое сжатие»), капитализация GameStop не превышала $34 миллиардов.

Как видим, реструктуризация носит глобальный характер и уже привела к исчезновению бренда GameStop с карты целых регионов. Из Европы компания ушла почти полностью, закрыв 69 магазинов в Германии и все точки в Ирландии, Швейцарии и Австрии. В Италии она продала сеть из более чем 250 магазинов, которые теперь работают под другим именем. Помимо этого, компания намерена продать свой канадский филиал и рассматривает закрытие магазинов в Новой Зеландии. Масштаб сокращений очевиден: речь идет о сотнях, если не тысячах, торговых точек по всему миру, которые либо уже закрыты, либо готовятся к закрытию или продаже.