По данным издания WCCFTech, компания Origin Code на выставке CES 2026 представила серию модулей памяти Vortex DDR5. Новая линейка предлагает объемы до 256 ГБ, скорости до 8000 МТ/с и необычную систему охлаждения с тремя вентиляторами.

Как следует из материала WCCFTech, серия Vortex охватывает разные потребности. Производитель заявил комплекты объемом от 32 до 256 ГБ в конфигурациях 2x24GB, 2x48GB, 4x48GB и 4x64GB. Для работы на высоких скоростях модули требуют напряжения от 1.4 до 1.5 вольт. Со скоростями тоже есть выбор: есть варианты на 6000-6200 МТ/с с низкими задержками CL26-CL30, а для энтузиастов — высокоскоростные комплекты на 8000 МТ/с, оптимизированные под однопроцессорные платформы, с таймингами CL36-47-47-108.

Но главная фишка, на которую указывает издание, — система охлаждения. Кроме стандартного алюминиевого радиатора толщиной 0.75 мм (серия ScaleCut) с термопрокладкой 5 Вт, на модули устанавливают целую конструкцию с тремя 40-миллиметровыми вентиляторами на двойных шарикоподшипниках. По заявлению Origin Code, эта надстройка обеспечивает воздушный поток 22.5 CFM и повышает эффективность охлаждения почти на 40%.

Сама память, как отмечает WCCFTech, поддерживает профили AMD EXPO и Intel XMP для упрощённого разгона. Для отвода тепла от чипов также используется термоклей мощностью 3.5 Вт. Питание на систему вентиляторов подается через отдельный 4-пиновый разъем и потребляет 3.6 Вт.

Внешний вид модулей обещают в двух вариантах: «зеркальное серебро» и «метеоритный черный». При этом WCCFTech обращает внимание, что о самых важных деталях — ценах и точных сроках старта продаж — компания пока умалчивает. Ориентировочно новые комплекты появятся в продаже в ближайшие месяцы.