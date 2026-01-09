Компания ASUS представила на CES игровой ноутбук ROG Zephyrus Duo с двумя 16-дюймовыми OLED-экранами.

Два экрана в ноутбуке — уже не новость. Но два больших OLED-дисплея в игровой модели? Это другой уровень. ASUS как раз показала такой девайс.

Новинка выделяется даже на фоне предыдущих моделей с двумя экранами. Оба дисплея — 16-дюймовые сенсорные OLED-панели с разрешением 3K (2880x1800). Частота обновления 120 Гц, пиковая яркость — 1100 нит. Второй экран можно использовать как виртуальную клавиатуру или подключить к нему съёмную магнитную клавиатуру.

Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 9 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090. Система охлаждения включает испарительную камеру, вентиляторы и термопасту на основе жидкого металла. Производитель обещает высокую частоту кадров в современных играх.

Это явный шаг вперед по сравнению с моделью 2023 года. Та оснащалась основным 16-дюймовым QHD+ экраном и дополнительным 14-дюймовым 4K дисплеем. Теперь оба дисплея одинаковые и больше по размеру. Конструкция тоже изменилась: вместо поднимающейся фиксированной клавиатуры — съемная.

Главный минус — ожидаемая цена. Предыдущая топовая версия стоила около $4500. Новая, по некоторым оценкам, может превысить $5000. Официальную стоимость компания пока не назвала.

Подобные устройства пока остаются нишевыми. У Lenovo есть Yoga Book 9i, у HP — Spectre Fold, но они не позиционируются как игровые. ASUS сейчас лидирует в этом сегменте, но конкуренция с обычными игровыми ноутбуками и MacBook Pro сохраняется. Технология двух экранов в ноутбуках еще не стала массовой, но ее развитие продолжается.