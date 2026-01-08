Самая влиятельная оппозиционная сила Гренландии выступила с резкой критикой Дании. Лидер партии «Налерак» Пеле Броберг заявил, что Копенгаген своими действиями мешает острову напрямую договориться с США о военном сотрудничестве.

Население Гренландии составляет всего 57 тысяч человек, но ее геополитический вес огромен. Теперь местная оппозиция хочет напрямую торговаться с Вашингтоном, минуя официальный Копенгаген.

Глава партии «Налерак» Пеле Броберг обвинил датские власти в том, что они осложняют диалог. Он считает, что позиция Копенгагена вредит интересам и самого острова, и Соединенных Штатов. Партия Броберга предлагает заключить с Вашингтоном специальный договор. Его смысл: Гренландия получает военные гарантии и помощь, а США — определенные права на своей территории, но без ее полного присоединения.

«Налерак», которая выступает за независимость от Дании, набрала четверть голосов на прошлогодних выборах и удвоила число своих депутатов.

Этот демарш совпал с заявлением официального представителя Белого дома. Каролайн Левитт недавно допустила, что контроль над Гренландией укрепил бы американскую безопасность. Она добавила, что администрация президента Трампа пока выбирает дипломатический путь, но не отказывается и от других сценариев. В европейских столицах эти слова вызвали резкую отповедь. Там заявили, что будущее острова могут решать только его жители и датское правительство.