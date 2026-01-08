Европейские компании разработают новую пусковую установку для самой маленькой в мире противодроновой ракеты. Систему создадут британская Babcock и эстонская Frankenburg для своей 60-сантиметровой ракеты Mark 1.

Европейская оборонная промышленность ищет новые решения против угрозы с воздуха. Ответом на массовые атаки дронов должна стать система, которую можно быстро произвести, разместить на любой платформе и так же быстро применить.

Как сообщает издание Interesting Engineering, британская компания Babcock и эстонская Frankenburg объединят усилия. Babcock возьмет на себя военно-морскую интеграцию, а Frankenburg предоставит свою ракетную технологию. Цель — создать контейнерную пусковую установку, которую можно будет быстро разместить на кораблях или стационарных объектах без серьезных доработок.

Основу системы составит ракета Mark 1 от Frankenburg. Ее длина — около 60 сантиметров, и компания называет ее самой маленькой управляемой ракетой в мире. Ее разрабатывали для массового производства из коммерчески доступных компонентов, чтобы снизить стоимость. По заявлению Frankenburg, такие ракеты должны быть в 10 раз дешевле и до 100 раз быстрее в производстве, чем традиционные аналоги.

Разработка ведется из Великобритании. Заявленная цель — создать новый суверенный оборонный потенциал для Европы, который можно будет быстро развертывать. Глава Frankenburg Кусти Салм (Kusti Salm), бывший чиновник Минобороны Эстонии, заявил, что угроза дронов изменила характер войны, и теперь защита должна проектироваться под массированные и быстрые атаки.

В декабре Frankenburg провела успешные испытания по перехвату быстрой воздушной цели в Латвии. Компания уже достигла договоренностей с Эстонией и Польшей о создании производственных мощностей. В перспективе планируется выпускать до 100 ракет в день или до 10 000 в год.