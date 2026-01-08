Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
По мнению создателя Danganronpa, мировой рынок игр сейчас принадлежит ПК
Известный японский геймдизайнер Казутака Кодака в интервью RPG Site заявил, что рынок видеоигр сейчас принадлежит ПК. Его новая игра выйдет на этой платформе, а портирование на консоли PlayStation и Xbox команда даже не планирует.

Споры о том, какая платформа главная для игр — ПК или консоли, — ведутся постоянно. Теперь в этот разговор весомо вступила фигура со стороны разработки. Автор знаменитой серии Danganronpa высказался предельно четко.

В интервью о своей новой игре The Hundred Line: Last Defense Academy Казутаку Кодаку (Kazutaka Kodaka) спросили о качественном порте на компьютер. Его ответ был коротким и однозначным: «Сейчас рынок доминируется ПК-играми. Выпуск игры по всему миру в Steam крайне важен». Команда Кодаки даже не рассматривает возможность выпустить эту игру на PlayStation 5 или Xbox Series X|S. Этот факт ярче любой аналитики показывает, куда, по мнению разработчика, смещается вес.

Его слова перекликаются с более широкими трендами. Да, консоли вроде PlayStation 5 или Nintendo Switch по-прежнему лидируют в продажах «железа» во многих странах. Но рынок софта меняется. И Sony, и Microsoft все активнее выпускают свои игры на ПК, признавая важность этой площадки.

Бывший топ-менеджер Sony Шон Лейден (Shawn Layden) недавно и вовсе говорил о возможном будущем с единым игровым форматом по аналогии с DVD. Платформой для такого формата логично выглядит именно ПК, особенно с учетом популярности портативных систем вроде Steam Deck. Однако переходу может помешать нынешний кризис: скачок цен на компоненты из-за бума ИИ способен заставить производителей продлить жизненный цикл текущих консолей. Так что доминирование ПК, о котором говорит Кодака, пока что остается доминированием в умах разработчиков, а не на полках магазинов.

#игры #steam #консоли #пк #danganronpa #kazutaka kodaka #казутака кодака
Источник: wccftech.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
5
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
США покидают 66 международных организаций
4
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
1
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
В Роспотребнадзоре предупредили о распространенной ошибке при хранении продуктов в холодильнике
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
24
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
23
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
5

Сейчас обсуждают

swr5
00:11
Да возьмите купите толстый медный одножильный электропровод в хоз. магазине и припаяйте вы карту к блоку питания через него.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
23:40
Слышь утырок ебанутый я не знаю че ты несешь .о какой 6600 речь вообще .я в курсе ток что ты за щеку у своего партнера опущенного берешь ранее выкладывали ваши пидарские темы юПошел назер ублюдок с ог...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
23:27
Пидар тут один -а нет ты -машка полотерка и берниган с Китей -половые братья.Че сученок снова тебя гомосек блокирнули а ??
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
23:26
О половой партнер обсоса Китяя появился с огрызком 3050 которы на помойки найден был У вас пидаров уже смотрю сходняк
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
hogo1974
23:17
неа
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Дмитрий Марков
22:34
Оно вообще никак не контраргументирует его коммент, причём тут оно вообще?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Дмитрий Марков
22:31
Ты понимаешь, что ты сейчас рассуждаешь с позиции СНГ типочка, у которого мнение основано на комментариях игровых пабликов ВК, под каждым их постом о свитче?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Dangerous
22:11
Гомогейцу "Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю" всё равно - у него видеокарты нет, одна гомогейская зависть.
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
Dangerous
22:09
Это игра как раз для местного психа "Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю"........
Психологический хоррор Pathologic 3 стал доступен для прохождения
Dangerous
22:06
Хватит одного Орешника для прекращения морозных мучений Суомцев...........
В Финляндии потребление электроэнергии достигло исторического максимума
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter