Известный японский геймдизайнер Казутака Кодака в интервью RPG Site заявил, что рынок видеоигр сейчас принадлежит ПК. Его новая игра выйдет на этой платформе, а портирование на консоли PlayStation и Xbox команда даже не планирует.

Споры о том, какая платформа главная для игр — ПК или консоли, — ведутся постоянно. Теперь в этот разговор весомо вступила фигура со стороны разработки. Автор знаменитой серии Danganronpa высказался предельно четко.

В интервью о своей новой игре The Hundred Line: Last Defense Academy Казутаку Кодаку (Kazutaka Kodaka) спросили о качественном порте на компьютер. Его ответ был коротким и однозначным: «Сейчас рынок доминируется ПК-играми. Выпуск игры по всему миру в Steam крайне важен». Команда Кодаки даже не рассматривает возможность выпустить эту игру на PlayStation 5 или Xbox Series X|S. Этот факт ярче любой аналитики показывает, куда, по мнению разработчика, смещается вес.

Его слова перекликаются с более широкими трендами. Да, консоли вроде PlayStation 5 или Nintendo Switch по-прежнему лидируют в продажах «железа» во многих странах. Но рынок софта меняется. И Sony, и Microsoft все активнее выпускают свои игры на ПК, признавая важность этой площадки.

Бывший топ-менеджер Sony Шон Лейден (Shawn Layden) недавно и вовсе говорил о возможном будущем с единым игровым форматом по аналогии с DVD. Платформой для такого формата логично выглядит именно ПК, особенно с учетом популярности портативных систем вроде Steam Deck. Однако переходу может помешать нынешний кризис: скачок цен на компоненты из-за бума ИИ способен заставить производителей продлить жизненный цикл текущих консолей. Так что доминирование ПК, о котором говорит Кодака, пока что остается доминированием в умах разработчиков, а не на полках магазинов.