VR-разработчик Cloudhead Games объявил о масштабных сокращениях. С 7 января компания увольняет 70% своих сотрудников, оказавшись, по словам руководства, в безвыходном положении из-за проблем с финансированием в индустрии виртуальной реальности.

2026 год в игровой индустрии начался с болезненных сокращений. Одна из первых ласточек — студия Cloudhead Games, известная по хит-шутеру Pistol Whip. Компания объявила, что вынуждена расстаться с большинством команды.

Генеральный директор Денни Унгер в эмоциональном посте объяснил причины. По его словам, студия попала в «безвыходную ситуацию». Виной всему — целый комплекс проблем. Среди ключевых Унгер называет хроническую нехватку инвестиций в VR-платформы и софт. Точнее, эти инвестиции просто иссякли. Мешают делу и «еще не до конца сформировавшиеся проблемы», которые тормозят массовый выход виртуальной реальности в мейнстрим. Общий спад в игровой индустрии только усугубил положение маленькой студии.

Руководство Cloudhead подчеркивает, что сделало все возможное, чтобы поддержать увольняемых коллег. Компания даже создала специальную таблицу «Обратного рекрутинга» — по сути, базу данных с контактами уволенных специалистов, чтобы другие студии могли их сразу найти.

При этом в своем заявлении Cloudhead Games не отрекается от веры в виртуальную реальность. Компания, проработавшая в этой сфере 14 лет, по-прежнему считает VR «общей машиной для воплощения мечт», которая однажды «преобразит человечество». Они уверены, что массовая популярность технологии предопределена, но для этого нужны студии-первопроходцы, подобные им. Вот только дождаться того самого «когда» в условиях финансового кризиса не удалось. Студия продолжает работу над одним неанонсированным проектом, но теперь в сильно урезанном составе. Скорее всего, это только начало волны сокращений в наступившем году.