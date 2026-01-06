Бренд XPG (ADATA) на CES 2026 представил прототип корпуса DOCK в стилистике научной фантастики. Это открытая модульная рама, к которой на магнитах крепятся аксессуары, а интеллектуальная система вентиляции может менять направление воздушного потока.

Очередная выставка CES в Лас-Вегасе стала площадкой для демонстрации смелых концептов. Один из них — корпус ПК - DOCK - от производителя игровых компонентов XPG, дочернего бренда ADATA. Его открытый футуристический дизайн сразу выделяется на общем фоне.

Концепция, которую разработчики называют «экзоскелетом», подразумевает, что корпус представляет собой не монолит, а открытую металлическую раму. Это основа. А вот его внешний вид и функциональность пользователь формирует сам, добавляя различные элементы. По сути, это конструктор высокого уровня.

Металлические панели корпуса оснащены магнитами. К ним можно прикрепить несколько полезных аксессуаров. В их числе — 11-дюймовый вертикальный дисплей, который может отображать системную информацию или просто служить декором, и специальный держатель для игровой гарнитуры. Но и это не все. По периметру рамки расположены зажимы. Они предназначены для крепления декоративной треугольной панели, которая сразу бросается в глаза на фотографиях. Производитель планирует выпускать такие панели в разных исполнениях. В качестве примера приводят вариант с отделкой, имитирующей деревянную обшивку, а также панели различных цветов. Иными словами, владелец сможет легко менять эстетику своего ПК, просто сменив несколько панелей на рамке.

Возможности настройки не ограничиваются внешним видом. Саму раму DOCK можно установить в трех положениях: классическом вертикальном, горизонтальном и даже под углом. Заявлена и более экзотическая функция — поддержка сборки двух независимых компьютерных систем внутри одного корпуса. Правда, инженеры честно отмечают, что над удобной системой прокладки кабелей для таких конфигураций им еще предстоит серьезно поработать.

Отдельный разговор — система охлаждения, которую в XPG поэтично именуют «динамическим дыханием». За этим термином скрывается работа новых интеллектуальных вентиляторов Smart Fan. Их ключевая особенность — способность менять направление вращения в реальном времени. Алгоритм, анализируя нагрузку от процессора, видеокарты и запущенных приложений, может дать команду отдельному вентилятору остановиться, а затем начать вращаться в обратную сторону. Это переключает его с режима нагнетания холодного воздуха внутрь на режим вывода горячего наружу. На демонстрации для посетителей CES этот эффект выглядел наглядно: вентилятор замирал и начинал крутиться в противоположном направлении.

Важно понимать, что DOCK пока существует лишь в виде прототипа. В компании прямо заявляют, что концепт будет дорабатываться в ближайшие месяцы. Ни окончательных сроков выхода на рынок, ни информации о потенциальной стоимости на данном этапе нет. Проект служит, скорее, демонстрацией технологического видения компании и изучением реакции сообщества.