Острая нехватка оперативной памяти DDR5 может привести к срыву графиков выпуска новых компьютеров. Издание Wccftech сообщает, что производители, такие как ASUS и Dell, не могут получить достаточные объемы чипов, несмотря на попытки заключить долгосрочные контракты

Цепочка поставок для мировой индустрии ПК снова дала сбой, но на этот раз проблема — в фундаментальном компоненте. Дефицит оперативной памяти грозит не просто ростом цен, а срывом планов по выходу новых устройств.

Согласно сегодняшней статье сайта Wccftech, основанной на данных корейского издания Chosun Biz , ситуация с поставками памяти DRAM достигла критической точки. Крупные сборщики — ASUS, HP, Dell — не могут получить нужные им объемы, даже предлагая долгосрочные контракты производителям вроде Samsung и SK hynix.

Прогноз цен пугает: стоимость DDR5 может подняться еще на 45% в следующем году. Перед производителями теперь стоят три нежелательных варианта.

Первый — поднять цены на готовую продукцию. Но это рискованно, так как может резко снизить интерес покупателей.

Второй путь — экономить на комплектациях. Некоторые уже этим занимаются, оставляя 8 ГБ оперативной памяти базовой конфигурацией для ноутбуков среднего класса, хотя 16 ГБ стали фактическим стандартом. Так они растягивают скудные запасы.

Третий и самый радикальный вариант — отсрочить запуск новых продуктов. Отраслевой источник в материале Chosun Biz прямо заявил, что такие меры, включая перенос релизов, теперь выглядят «неизбежными».

При этом некоторые игроки пытаются действовать на опережение. Например, производители видеокарт, по данным того же источника, стремятся ускорить свои текущие релизы, чтобы успеть до того, как дефицит усилится. Компании вроде Intel и AMD, в свою очередь, строят планы по выпуску процессоров, исходя только из тех гарантированных квот памяти, которые уже есть.