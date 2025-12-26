Apple, Qualcomm и MediaTek могут представить свои первые чипсеты, сделанные по 2-нм техпроцессу TSMC, практически одновременно.

Грядущий переход на 2-нм техпроцесс может поставить всех ключевых игроков в равные условия. Не по доброй воле, а из-за особенностей производства.

Издание Wccftech со ссылкой на инсайдера Smart Chip Insider сообщает интересную деталь. В текущем году мы в последний раз увидим анонсы флагманских 3-нм чипов. Apple, Qualcomm и MediaTek уже готовят переход на 2 нм.

Согласно этим слухам, все три компании представят свои новые процессоры в одном и том же месяце — ориентировочно в сентябре. Речь идет об Apple A20 (и A20 Pro), двух версиях Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 и MediaTek Dimensity 9600.

Раньше предполагали, что Qualcomm и MediaTek попробуют использовать более продвинутую версию техпроцесса TSMC N2P, чтобы обогнать Apple. Но инсайдер утверждает: все будут на одинаковом базисе — варианте N2.

Но как тогда возможен одновременный релиз, если Apple традиционно забронировала за собой значительную часть стартовых мощностей TSMC? Объяснение простое: новый 2-нм процесс, по слухам, имеет более долгий производственный цикл по сравнению с нынешним 3-нм. Это означает, что финальную доработку и подготовку каждого чипа можно завершить раньше, а запустить в производство — примерно в одно время.

Для MediaTek это шанс не отстать. Компания, как сообщается, покажет один чип, не разделяя его на базовую и Pro-версию. Но у нее есть фора: о завершении разработки своего первого 2-нм чипсета MediaTek объявила еще раньше конкурентов.

В итоге получается интересная картина. Если слухи верны, флагманские смартфоны на базе Snapdragon и Dimensity выйдут почти синхронно. Apple, как обычно, будет придерживаться своего графика с iPhone 18. Никто не получит решающего технологического преимущества во времени. Все решит оптимизация: чей чип окажется мощнее и экономичнее при равных производственных возможностях.