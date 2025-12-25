Корейцы хотят делать все сами — от смартфонов до «мозгов» для машин и роботов. Компания Samsung работает над процессором Exynos 2800, который станет первым в ее линейке с графическим ядром собственной разработки. Планируемый срок выхода чипа — 2027 год.

Чтобы перестать зависеть от чужих технологий, Samsung начала настоящую охоту за талантами. Годовые контракты на сумму до миллиарда вон — часть стратегии по созданию собственного графического процессора, который должен стать сердцем будущих устройств.

Согласно данным корейских СМИ, следующий этап развития — процессор Exynos 2800. Его ключевой особенностью станет интегрированный графический процессор (GPU), который Samsung разрабатывает самостоятельно. Если текущий флагман Exynos 2600 использует GPU Xclipse, созданный совместно с AMD, то новая модель должна положить конец такой зависимости.

Выпуск чипа ориентировочно намечен на 2027 год. Скорее всего, его получит линейка смартфонов Galaxy S28. Но планы Samsung гораздо шире. Собственный GPU открывает путь в другие сегменты: умные очки (XR), системы для беспилотных автомобилей и робототехнику. Универсальные графические ядра от сторонних поставщиков, по мнению компании, не могут быть идеально оптимизированы под ее экосистему и часто потребляют избыточную энергию.

Стратегический сдвиг стал ответом на наступление эры искусственного интеллекта. Графические процессоры, которые раньше в основном работали с играми и изображениями, теперь стали критически важны для задач генеративного ИИ. Samsung осознала, что больше не может полагаться на внешних поставщиков таких ключевых технологий. Решив эту проблему раз и навсегда, компания запустила масштабную программу по созданию своего GPU.

Именно здесь появляются те самые высокие зарплаты. За годовой оклад в 1 миллиард вон (около 730 тысяч долларов) стоит конкретная причина. Чтобы привлечь лучших в мире специалистов, американское полупроводниковое подразделение Samsung последние два-три года ведет агрессивный найм. Стандартная годовая зарплата для инженеров по GPU там составляет 300-400 миллионов вон, а на руководящие позиции с большим опытом предлагают уже 500 миллионов — 1 миллиард вон. Яркий пример — недавнее назначение Джона Рейфилда, бывшего вице-президента AMD и признанного эксперта в этой области. Компания платит такие суммы, потому что понимает: без лучших кадров невозможно создать конкурентоспособный продукт, который должен уместить сложные функции обработки изображений, игр и вычислений ИИ на крошечном чипе.

Технологической базой для Exynos 2800, вероятно, станет один из перспективных 2-нанометровых техпроцессов Samsung (GAA второго или третьего поколения). Разработка собственного графического ядра — часть общей стратегии усиления позиций в системных полупроводниках. Компания уже заключает крупные контракты на поставку чипов для ИИ с Tesla и датчиков изображения для Apple, а также поставляет высокоскоростную память HBM для NVIDIA.

Успех этого проекта может изменить расстановку сил. Если Samsung сможет создать эффективный мобильный GPU, это позволит ей не просто конкурировать с Apple и Qualcomm, но и создать единую, оптимизированную технологическую платформу. Такая платформа сможет лечь в основу всего: от смартфонов нового поколения с продвинутым ИИ до сложной электроники для автомобилей и роботов.