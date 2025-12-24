Корпорация Microsoft через издание Windows Latest официально опровергла планы по полной перезаписи Windows 11 с использованием искусственного интеллекта. Заявление последовало после того, как пост ведущего инженера компании в LinkedIn спровоцировал волну слухов.

Внутренняя исследовательская работа в Microsoft едва не обернулась масштабным скандалом из-за неосторожной формулировки в соцсети. Инженерный энтузиазм столкнулся с жесткой позицией пиар-отдела.

Все началось с поста Галена Ханта (Galen Hunt), ведущего инженера Microsoft, в LinkedIn. Он заявил о цели «полностью исключить из кода Microsoft все строки на языках C и C++ к 2030 году». Для этого, по его словам, его команда использует ИИ и алгоритмы. Фраза «1 инженер, 1 месяц, 1 миллион строк кода» подкрепила впечатление о начале глобальной переделки ключевых продуктов, включая Windows.

Публикация быстро разошлась по сети. Поскольку большая часть ядра Windows и API написана как раз на C/C++, многие пользователи восприняли заявление как официальную стратегию. Однако в Microsoft с этим не согласились.

Издание Windows Latest получило официальный комментарий от Фрэнка Шоу (Frank X. Shaw), главы коммуникаций Microsoft. Представитель компании четко заявил, что Microsoft не планирует переписывать Windows 11 с использованием ИИ. Параллельно сам Гален Хант отредактировал свой исходный пост, добавив пояснение.

Скриншот публикации в LinkedIn до того, как ее отредактировал высокопоставленный инженер Microsoft

Он назвал работу своей команды «исследовательским проектом» по разработке технологий миграции между языками программирования. Хант подчеркнул, что его пост был призывом к единомышленникам присоединиться к исследованию, а не анонсом новой стратегии для Windows. «Windows НЕ переписывается на Rust с использованием ИИ», — заявил он.

В итоге вышел классический конфуз. Амбициозный пост инженера о долгосрочных исследованиях был воспринят как ближайший план действий. Компании пришлось оперативно вносить ясность, чтобы остановить вал спекуляций и успокоить сообщество разработчиков.