Издание Interesting Engineering сообщило о новой технологии инженеров из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology). Они разработали метод, который превращает плоскую конструкцию в объемную с помощью всего одной натянутой нити.

Технологический портал Interesting Engineering обратил внимание на разработку, которая может изменить принципы сборки конструкций — от медицинских устройств до космических жилищ.

Как сообщает Interesting Engineering, группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) под руководством аспиранта Акиба Замана (Aqib Zaman) создала систему, основанную на принципах киригами. Сначала алгоритм разбивает цифровую 3D-модель на сетку связанных плиток с шарнирами. Затем он рассчитывает единственный путь для шнура через всю конструкцию.

Когда этот шнур натягивают, плоская заготовка плавно преобразуется в заданную объемную форму благодаря особой геометрии разрезов. Отпустили нить — и конструкция складывается обратно. Весь процесс обратим и не требует двигателей или сложной сборки.

По данным издания, метод уже протестировали в разных масштабах: от небольшой медицинской шины до полноразмерного складного стула и переносного укрытия. Технология предлагает скорость и компактность при транспортировке, что критически важно в зонах стихийных бедствий.





При этом одно из самых перспективных направлений — космос. Система позволяет создать модульные жилища для Луны или Марса. Робот сможет развернуть доставленные в плоском виде панели в готовые помещения, просто потянув за трос. Это сократит объем груза и сложность работ в условиях, где каждый грамм и каждая минута на счету.