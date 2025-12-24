Оператор АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Company (TEPCO) провел 17-й этап сброса обработанной воды в океан.

Программа по сбросу воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» идет своим чередом, невзирая на природные катаклизмы и сохраняющееся недовольство. Пока TEPCO отчитывается об очередных тысячах тонн утилизированной воды, компания готовится к перезапуску других реакторов, пытаясь «завоевать» поддержку, заранее закладывая на это миллионные траты.

Компания TEPCO объявила о завершении 17-го раунда сброса. В ходе него, как сообщается, в океан попали 7833 тонны воды, содержащей около 2,4 триллиона беккерелей радиоактивного трития. Даже сильное землетрясение у побережья префектуры Аомори 8 декабря лишь на сутки остановило операцию — 9 декабря сброс возобновили.

Параллельно TEPCO готовит почву для возрождения атомной энергетики в других регионах. Власти префектуры Ниигата уже одобрили перезапуск крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива». Её первый реактор планируют включить 20 января. При этом, по данным опросов, почти 70% местных жителей сомневаются в действиях руководства TEPCO, а 60% считают условия для перезапуска неудовлетворительными. Чтобы изменить это мнение, компания пообещала выделить 100 миллиардов иен (около 641 млн долларов) в течение следующего десятилетия на завоевание поддержки населения.

Тем временем на самой «Фукусиме-1» идет многолетняя работа. По оценкам, внутри трех поврежденных реакторов до сих пор остается не менее 880 тонн расплавленного топлива. Подготовка к извлечению этих обломков только из одного реактора, по словам TEPCO, займет от 12 до 15 лет.