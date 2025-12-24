Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
С АЭС Фукусима сбросили очередные 7800 тонн воды с 2,4 триллиона беккерелей радиоактивного трития
Оператор АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Company (TEPCO) провел 17-й этап сброса обработанной воды в океан.

Программа по сбросу воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» идет своим чередом, невзирая на природные катаклизмы и сохраняющееся недовольство. Пока TEPCO отчитывается об очередных тысячах тонн утилизированной воды, компания готовится к перезапуску других реакторов, пытаясь «завоевать» поддержку, заранее закладывая на это миллионные траты.

 

Компания TEPCO объявила о завершении 17-го раунда сброса. В ходе него, как сообщается, в океан попали 7833 тонны воды, содержащей около 2,4 триллиона беккерелей радиоактивного трития. Даже сильное землетрясение у побережья префектуры Аомори 8 декабря лишь на сутки остановило операцию — 9 декабря сброс возобновили.

Параллельно TEPCO готовит почву для возрождения атомной энергетики в других регионах. Власти префектуры Ниигата уже одобрили перезапуск крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива». Её первый реактор планируют включить 20 января. При этом, по данным опросов, почти 70% местных жителей сомневаются в действиях руководства TEPCO, а 60% считают условия для перезапуска неудовлетворительными. Чтобы изменить это мнение, компания пообещала выделить 100 миллиардов иен (около 641 млн долларов) в течение следующего десятилетия на завоевание поддержки населения.

Тем временем на самой «Фукусиме-1» идет многолетняя работа. По оценкам, внутри трех поврежденных реакторов до сих пор остается не менее 880 тонн расплавленного топлива. Подготовка к извлечению этих обломков только из одного реактора, по словам TEPCO, займет от 12 до 15 лет.

#япония #аэс #фукусима #tepco #тритий #сброс воды
Источник: chinadailyasia.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
7
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
12
В Турции начали строительство 300-метрового авианосца
2
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
9
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
+
Великобритания выведет из эксплуатации БМП Warrior, несмотря на проблемы с введением в строй Ajax
+
ОАК расширяет производственные мощности по выпуску истребителей пятого поколения Су-57
+
Покупатель ROG Matrix RTX 5090 за $4000 не смог подключить кабель из-за смещённого разъёма питания
4
AMD Ryzen 5 7500X3D сравнили в играх с Intel Core i5-14600K и Ryzen 7 7800X3D
+
Бюджетные Intel Core Ultra 5 335 и Core Ultra 5 325 протестированы в Geekbench
+
В Японии перезапустят крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после аварии на Фукусиме
3
Первый в мире противодроновый костюм был создан в России
+
BiWin анонсировала комплект DDR5-6000 объёмом 192 ГБ и серию скоростных PCIe Gen 5 SSD
+
Владелец криптовалюты лишился 50 млн долларов из-за атаки с подменой адреса
2
В Польше закрыли последнее генконсульство РФ
+
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
4
Во Франции построят атомный авианосец в 2030-х годах
3
Портативные колонки Tronsmart T7, T8, Bang 2 и Trip 2 станут желанным подарком на Новый год
+
Ботнет Aisuru в ноябре 2025 года обрушил на Россию рекордные DDoS-атаки до 2.26 Тбит/с
+

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
374
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
3
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
14
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
+
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
1
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
10
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+

Сейчас обсуждают

mozghru
01:33
Ну на вскидку ,головка болта может и сойдет,но вот ключ...хренотень выходит.)
BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
Илья Старинов
01:28
Да мне плевать на частное мнение какого-то Кулича! Ты лучше обьясни зачем все эти тупые манипуляции со скидыванием частот, прошиванию биоса, после обновления которого падает производительность проца, ...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Алексей Бурлуцкий
01:19
Сколько это будет стоить пока сидим на Intel 13-14 -15 или r7 7-8-9поколения
Процессоры Ryzen на базе Zen 6 могут иметь до 288 МБ L3-кэша для конкуренции с Intel Nova Lake-S
Илья Старинов
01:17
А что такое "EZ Flash на плате"?
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Den Fed
01:15
Дроны это игрушки которые работают по применения первой электромагнитной бомбы. После ее применения они горят как спички ....
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
Терминатор
01:04
Обновил BIOS через EZ Flash на плате ASUS. не сложно. https://yandex.ru/video/preview/15386511814942547243
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
mozghru
00:49
Для малообеспеченных введите уже талоны на еду,берите пример с США.. Никто уже не работает в РФ за еду.. Дружба с Америкой в начале 90-х,слава Богу позади..
Известия: Дмитрий Патрушев выступил против фиксации цен на продукты
Илья Старинов
00:16
А как ты эту материнку прошил? Ведь у неё кнопочки нет сзади для прошивки биоса
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Илья Старинов
00:14
Синебот, а ты себе эту картину вообще представляешь? Приходит на ВБ проц, ты его отправляешь назад и не забираешь? И сколько ты готов вот так делать? У тебя время не ограничено? Ведь если есть у прада...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Илья Старинов
00:12
Одна ложь и сумасшедший бред! А теперь покажи статистику по "90% продают и покупают новый". А денег на нормальный проц не хватиило? И почему синебои такие нищие и не могут позволить себе проц больше 6...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter