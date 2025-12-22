Хидео Кодзима (Hideo Kojima) прокомментировал современный мир, который многие увидели в его игре Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Спустя два десятилетия сюжет Metal Gear Solid 2 кажется не выдумкой, а точным описанием реальности. Сам автор этой истории объяснил, почему так вышло.

В интервью YouTube-каналу Wired Кодзиме (Hideo Kojima) напомнили о теме цифрового общества в игре. В ней речь шла о мире, где данные обретают собственную волю, а люди, связанные сетью, мгновенно обмениваются мнениями. Журналист спросил, предсказывал ли разработчик нынешнюю эру ИИ.

«Я этого не предвидел», — ответил Кодзима. — «А скорее предвидел будущее, которого не желал».

Игра 2001 года долго оставалась непонятой. С годами ее стали воспринимать как пугающее пророчество о социальных сетях, информационной перегрузке и управлении через алгоритмы. Кодзима уточнил: это была не попытка угадать будущее, а предостережение.

При этом его более поздние работы тоже оказывались удивительно своевременными. Death Stranding с ее темами изоляции и курьеров вышла за несколько месяцев до пандемии COVID-19.

Сейчас Кодзима работает над хоррором OD и возвращается к шпионскому боевику с проектом Physint. Остается вопрос: о каком еще возможном будущем он пытается нас предупредить на этот раз?