Кластеры из компьютеров Mac на чипах Apple Silicon стали выгодным инструментом для задач искусственного интеллекта. Однако их ключевое ценовое преимущество оказалось под угрозой из-за скорого пересмотра контрактов на поставку памяти.

Согласно анализу издания Wccftech, ценовое преимущество кластеров на базе Mac для задач ИИ оказалось под угрозой. Причина — скорое истечение долгосрочных контрактов Apple с производителями памяти.

Сила Apple в ее архитектуре. Процессоры Apple Silicon используют унифицированную память — и ЦПУ, и ГПУ используют один и тот же кэш памяти. Это дает большой объем быстрой памяти, который критически важен для ИИ. Например, Mac mini M4 Pro предлагает 64 ГБ, а флагманская видеокарта Nvidia RTX 4090 — только 24 ГБ.

Компания научилась хорошо это продавать. Несколько Mac mini или Mac Studio можно объединить в кластер через скоростной порт Thunderbolt 5. Получается система с огромной общей памятью, способная решать сложные задачи. По данным Wccftech, такая сборка даже выходит дешевле аналогичной на базе решений Nvidia. Кластер из четырех Mac Studio обойдется примерно на 8 тысяч долларов меньше, чем система на DGX Spark.

Но здесь есть подвох. Выгодная цена памяти у Apple держится на долгосрочных соглашениях с производителями вроде Samsung и SK Hynix. Срок действия части этих контрактов истекает уже в январе 2026 года. Поставщики, как ожидается, поднимут цены.

В итоге текущее ценовое преимущество Apple в сегменте ИИ-кластеров может сократиться до минимума или исчезнуть совсем. Технологическое лидерство останется, но экономическая привлекательность для разработчиков — под большим вопросом.