В сеть попала новая информация о камере флагмана Oppo Find X9 Ultra. Согласно утечке, смартфон получит двойную 200-мегапиксельную камеру — решение, которое ранее приписывали только конкуренту от Vivo.

Последние слухи рисуют картину серьезной аппаратной гонки. Oppo, судя по всему, готова ответить конкуренту Vivo не просто похожей камерой, а целым арсеналом из двух 200-мегапиксельных сенсоров.

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что Oppo радикально переработала камеру для Find X9 Ultra. Теперь главной фишкой аппарата может стать двойной 200-мегапиксельный сенсор. Это ставит модель в один ряд с ожидаемым Vivo X300 Ultra.

Основной сенсор, как утверждается, будет очень большим. Производитель заявляет о его превосходной светочувствительности даже над современными дюймовыми матрицами. Всё это звучит громко, но суть одна: Oppo хочет, чтобы снимки при плохом освещении были лучше.

Но главный интерес — в зум-системе. Судя по утечке, в телефоне будет два перископических объектива. Первый — 200-мегапиксельный, для среднего приближения. Второй — 50-мегапиксельный, но с рекордным 10-кратным оптическим зумом. Если это правда, то у пользователя окажется уникальный инструмент для съемки очень далеких объектов без серьезной потери качества.

Ранее говорили о более скромной конфигурации с четырьмя 50-МП модулями. Теперь же план, видимо, сменили. Акцент сместили на создание сильных собственных фокусных расстояний до 230 мм, с возможностью качественного цифрового приближения до 460 мм.

Остальная начинка ожидается топовой: новый Snapdragon 8 Elite Gen 5, ультразвуковой сканер в экране, Android 16 и огромный аккумулятор на 7000 мАч с быстрой зарядкой. Премьера в Китае намечена на первый квартал 2026 года. Выйдет ли аппарат с таким необычным блоком камер или это лишь слухи — покажет время.