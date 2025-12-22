Сайт Конференция
Global_Chronicles
В России появились «элитные» дома для котов стоимостью около 1 миллиона рублей
В России начали предлагать специальные дома для кошек по цене от миллиона рублей. Конструкции оснащают автоматическим отоплением и видеонаблюдением.

Любовь к питомцу для некоторых владельцев имеет конкретную цену — около миллиона рублей. Именно столько теперь могут стоить специальные домики для кошек.

Это полноценные постройки, а не просто будочка. Ценник в семь цифр объясняют технологиями: внутри — система автономного отопления, снаружи — видеокамеры. Задача — обеспечить животному комфорт, а хозяину — постоянный контроль.

Производители позиционируют такие дома как элитные. Их целевая аудитория — состоятельные люди, которые готовы серьезно вкладываться в комфорт питомцев. Маркетологи отмечают, что спрос на эксклюзивные товары для животных растет. Связывают это с новым отношением: кошка или собака теперь полноправный член семьи.

При этом для многих покупателей такая сумма кажется неоправданной. Им важнее функциональность и качество без излишней роскоши. На рынке остаются доступные варианты за десятки тысяч рублей. Российские производители элитных домов работают в нише без строгих стандартов — специальных норм для жилья питомцев в стране пока нет. Между тем в Европе и США подобные правила уже влияют на конструкцию такого «кошачьего жилья». Возникает вопрос: что разумнее — купить дорогой дом или вложить эти средства в постоянный качественный уход и ветеринара?

#россия #товары для животных #дом для кота
Источник: aigenda.ru
