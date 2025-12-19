Совместное предприятие Sony Honda Mobility заявило, что его первый электромобиль Afeela 1 получит поддержку функции PlayStation Remote Play.

Машина перестает быть просто средством передвижения. Теперь она может превратиться в игровую зону — по крайней мере, для пассажиров.

Компании Sony и Honda через свой альянс Sony Honda Mobility подтвердили интеграцию. Речь идет о функции удаленного доступа, а не о полноценном облачном сервисе. Все работает по схеме «из дома в салон». Включенная дома консоль передает картинку и звук через интернет на информационно-развлекательную систему Afeela.

По сути, это тот же Remote Play, который уже работает на смартфонах и компьютерах, но теперь он встроен в автомобиль. Играть пассажирам можно будет как на парковке, так и во время поездки.

Президент Sony Honda Mobility Идзуми Каваниши (Izumi Kawanishi) заявил, что эта функция реализует их видение: превратить салон в эмоциональное и увлекательное пространство. Компании рассчитывают, что такая опция привлечет внимание геймеров.

При этом у технологии есть очевидное ограничение. Для игры нужна работающая консоль дома и стабильный интернет. Облачный гейминг через распространенную в США подписку PlayStation Plus пока не поддерживается.

Поставки электромобиля Afeela 1 намечены на 2026 год, и старт продаж планируется в Калифорнии. Станет ли игровая функция реальным преимуществом или просто маркетинговой фишкой, покажут отзывы первых владельцев.