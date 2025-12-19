Компания Samsung официально представила новый флагманский мобильный процессор Exynos 2600. Это первый чипсет в мире, созданный по 2-нм техпроцессу с использованием транзисторов GAA (Gate-All-Around).

Гонка полупроводниковых гигантов перешла на новый этап. Samsung, отставшая в прошлые годы, делает серьезную заявку, представив чип, который должен вернуть ей конкурентоспособность в сегменте флагманских смартфонов.

В основе Exynos 2600 лежит 10-ядерный процессорный кластер, построенный на новых ядрах ARM C1. Конфигурация «1 + 3 + 6» включает одно ультрапроизводительное ядро C1-Ultra с частотой 3.8 ГГц, три ядра C1-Pro на 3.25 ГГц и еще шесть таких же ядер на 2.75 ГГц для фоновых задач.

По заявлениям Samsung, новый чип демонстрирует улучшение общей вычислительной производительности ЦП до 39% благодаря поддержке набора инструкций ARM SME2. Нейронный процессор, согласно маркетинговым данным, ускоряет работу генеративного ИИ на 113% по сравнению с предшественником.

Особое внимание компания уделила графике и играм. Графический процессор Xclipse 960, по утверждениям, в два раза быстрее предыдущего поколения, а производительность трассировки лучей выросла до 50%. Также чип получил фирменную технологию повышения частоты кадров ENSS, работающую по принципу DLSS от NVIDIA.

При этом Samsung пришлось решать старую проблему — нагрев. Для этого в чипсет внедрили технологию Heat Pass Block (HPB), которая, по последним заявлениям, снижает тепловое сопротивление на 16%.

Несмотря на впечатляющие анонсированные характеристики, реальную проверку Exynos 2600 пройдет только в готовых устройствах. Показательно, что Samsung планирует устанавливать этот процессор в модели Galaxy S26 и S26+, но флагманский Galaxy S26 Ultra получит чип конкурента — Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Это косвенно указывает на то, что сами создатели пока не уверены в безусловном превосходстве своего продукта в самом топовом сегменте.