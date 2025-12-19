Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Samsung представила свой первый 2-нм чип Exynos 2600 с новыми ядрами ARM
Компания Samsung официально представила новый флагманский мобильный процессор Exynos 2600. Это первый чипсет в мире, созданный по 2-нм техпроцессу с использованием транзисторов GAA (Gate-All-Around).

Гонка полупроводниковых гигантов перешла на новый этап. Samsung, отставшая в прошлые годы, делает серьезную заявку, представив чип, который должен вернуть ей конкурентоспособность в сегменте флагманских смартфонов. 

В основе Exynos 2600 лежит 10-ядерный процессорный кластер, построенный на новых ядрах ARM C1. Конфигурация «1 + 3 + 6» включает одно ультрапроизводительное ядро C1-Ultra с частотой 3.8 ГГц, три ядра C1-Pro на 3.25 ГГц и еще шесть таких же ядер на 2.75 ГГц для фоновых задач.

По заявлениям Samsung, новый чип демонстрирует улучшение общей вычислительной производительности ЦП до 39% благодаря поддержке набора инструкций ARM SME2. Нейронный процессор, согласно маркетинговым данным, ускоряет работу генеративного ИИ на 113% по сравнению с предшественником.

Особое внимание компания уделила графике и играм. Графический процессор Xclipse 960, по утверждениям, в два раза быстрее предыдущего поколения, а производительность трассировки лучей выросла до 50%. Также чип получил фирменную технологию повышения частоты кадров ENSS, работающую по принципу DLSS от NVIDIA.

При этом Samsung пришлось решать старую проблему — нагрев. Для этого в чипсет внедрили технологию Heat Pass Block (HPB), которая, по последним заявлениям, снижает тепловое сопротивление на 16%.

Несмотря на впечатляющие анонсированные характеристики, реальную проверку Exynos 2600 пройдет только в готовых устройствах. Показательно, что Samsung планирует устанавливать этот процессор в модели Galaxy S26 и S26+, но флагманский Galaxy S26 Ultra получит чип конкурента — Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Это косвенно указывает на то, что сами создатели пока не уверены в безусловном превосходстве своего продукта в самом топовом сегменте.

#samsung #процессор #qualcomm snapdragon #galaxy s26 #exynos 2600 #gaa #2 нм
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
5
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
2
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
1
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
6
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
14
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
1
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
5
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
3
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
+
В НАТО заявили, что после изменения политики США военная помощь Украине не сократилась
2
Провал попытки изъятия российских активов лег новым бременем на кошельки европейцев
+
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
1
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
4
В Москве открыли вторую трамвайную линию для вагонов на аккумуляторах без контактной сети
+

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
7
Перспективы дезинфляции в России
+

Сейчас обсуждают

valderm
18:26
в данном вопросе нужно смотреть на 1% и 0.1% - имено они являются причиной фризов : если средний FPS 200 или 230 , а 1% и 0.1% в районе 50-75, средний FPS 200 или 230 тут ничем не помогут ... на монит...
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
Виталий Алехин
18:16
Самая лучшая та, в том числе, у которой с ремонтом нет проблем, а не та, которая "хороша", но если сломается, можно смело покупать такую же ("хорошую"). Покет бук как раз из этой серии.
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
IRanPast
18:13
230 не стоят чего? И в чём риск?
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
Voldemaar
18:06
Huagang-bang
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
Эдуард Кузнецов
17:59
А один процент посчитать?) Я средний взял. Но даже230 ФПС того не стоят. При всем уважении, у тебя монитор сколько герц?)
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
salexa
17:57
ПОСВИНКИ...АХХХА
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
Leviafan83
17:56
За 8$ скорее всего карта ушатана и глючит
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
Parlous
17:44
Надо же, с 17 века на кухне ремонт не делали. Английские свиньи.
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
32Влад32
17:40
Скрытая реклама от производителей? Берите сейчас задорого, а то потом будет еще дороже?
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
Evgeny Chezarin
17:31
Емана... Это чумба что ли?
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter