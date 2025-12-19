Ученые разгадали одну из главных тайн эволюции растений. Изучение окаменелости Horneophyton, которой 407 миллионов лет, показало, что превратиться из мелких ростков в гигантские деревья растениям помогло не «желание», а появление особой внутренней системы.

Почему первые наземные растения были ростом со спичечный коробок, а их потомки вымахали до ста метров? Кажется, причина найдена — и она встроена в их стебли.

Ответ дало растение Horneophyton lignieri, чью окаменелость нашли в Шотландии. Ранее считалось, что у него, как у современных деревьев, уже есть сложная проводящая система. Но современный анализ показал — это не так.

У Horneophyton не было четкого разделения. Вода и органические вещества двигались по одним и тем же каналам. Подобная «универсальная» схема работала, но имела предел. С ней растение не могло вырасти больше 20 сантиметров — ресурсов просто не хватало на большую высоту.

А в то же время, рядом росло другое растение — Asteroxylon. Его ключевое отличие — появление раздельных путей. Одна группа тканей подавала воду и минералы от корней, другая — распределяла сахара от листьев. Это резко повысило эффективность.

С такой системой Asteroxylon достигал 40 сантиметров — почти вдвое больше, чем его сосед. Именно этот принцип — специализация внутренних «магистралей» — и стал тем самым эволюционным механизмом, который позволил растениям начать соревнование за высоту. Он снял ключевое ограничение для роста.

Таким образом, Horneophyton — не главный герой истории, а важное свидетельство. Его устройство наглядно показывает «проблему», которая стояла перед всей флорой. А успех Asteroxylon демонстрирует «решение», которое в итоге привело к появлению лесов с растениями порой гигантских размеров.