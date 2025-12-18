Производитель памяти G.Skill объяснил резкий рост цен на DRAM глобальным дефицитом микросхем из-за спроса со стороны ИИ-индустрии. Компания заявила, что стоимость DDR5 за короткое время выросла в несколько раз, и призвала покупателей внимательно смотреть на цены.

Резкий рост цен на комплектующие снова ударил по рынку персональных компьютеров. На этот раз в центре внимания оказалась оперативная память, стоимость которой за короткий срок изменилась сильнее, чем ожидали и покупатели, и продавцы.

Компания G.Skill сообщила о причинах резкого роста цен на DRAM, в первую очередь на память DDR5, которая сегодня остается самым массовым стандартом для новых систем. Заявление производитель опубликовал на своем официальном сайте , на него обратили внимание профильные издания, включая Wccftech.

По словам G.Skill, рынок столкнулся с серьезным дефицитом поставок микросхем. Главный источник проблемы — беспрецедентный спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта. Серверы и высокопроизводительные вычислительные системы забирают значительную часть выпускаемых чипов, из-за чего доступность памяти для потребительского сегмента резко сократилась.

Компания прямо указывает, что ее закупочные и логистические расходы заметно выросли. Цены на модули DRAM теперь напрямую отражают подорожание компонентов у поставщиков интегральных схем и могут меняться в зависимости от рыночной ситуации.

Рост цен начался около двух месяцев назад и, по оценкам, уже привел к увеличению стоимости DRAM в 3–4 раза в большинстве регионов. В отдельных случаях комплект DDR5 приближается по цене к производительной видеокарте.

G.Skill рекомендует покупателям внимательно оценивать текущие цены перед покупкой. При этом производитель не обещает быстрого возврата к прежнему уровню стоимости и отмечает, что давление со стороны ИИ-сегмента сохраняется.