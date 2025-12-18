Сайт Конференция
Global_Chronicles
Память дорожает быстрее видеокарт: G.Skill винит индустрию ИИ
Производитель памяти G.Skill объяснил резкий рост цен на DRAM глобальным дефицитом микросхем из-за спроса со стороны ИИ-индустрии. Компания заявила, что стоимость DDR5 за короткое время выросла в несколько раз, и призвала покупателей внимательно смотреть на цены.

Резкий рост цен на комплектующие снова ударил по рынку персональных компьютеров. На этот раз в центре внимания оказалась оперативная память, стоимость которой за короткий срок изменилась сильнее, чем ожидали и покупатели, и продавцы.

Компания G.Skill сообщила о причинах резкого роста цен на DRAM, в первую очередь на память DDR5, которая сегодня остается самым массовым стандартом для новых систем. Заявление производитель опубликовал на своем официальном сайте, на него обратили внимание профильные издания, включая Wccftech.

По словам G.Skill, рынок столкнулся с серьезным дефицитом поставок микросхем. Главный источник проблемы — беспрецедентный спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта. Серверы и высокопроизводительные вычислительные системы забирают значительную часть выпускаемых чипов, из-за чего доступность памяти для потребительского сегмента резко сократилась.

Компания прямо указывает, что ее закупочные и логистические расходы заметно выросли. Цены на модули DRAM теперь напрямую отражают подорожание компонентов у поставщиков интегральных схем и могут меняться в зависимости от рыночной ситуации.

Рост цен начался около двух месяцев назад и, по оценкам, уже привел к увеличению стоимости DRAM в 3–4 раза в большинстве регионов. В отдельных случаях комплект DDR5 приближается по цене к производительной видеокарте.

G.Skill рекомендует покупателям внимательно оценивать текущие цены перед покупкой. При этом производитель не обещает быстрого возврата к прежнему уровню стоимости и отмечает, что давление со стороны ИИ-сегмента сохраняется.

#искусственный интеллект #ии #ddr5 #g.skill #dram #wccftech #цены на комплектующие
Источник: wccftech.com
