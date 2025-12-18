В октябре в России поставили рекорд по переносу мобильных номеров — 617 тысяч случаев. За 2025 год абоненты сменили оператора почти пять миллионов раз.

Абоненты мобильной связи в России стали менять операторов с небывалой активностью. Статистика фиксирует стремительный рост.

В октябре услугу переноса номера использовали 617 тысяч раз — это абсолютный рекорд. За одиннадцать месяцев текущего года таких переходов набралось 4,35 миллиона, а за весь год — уже 4,8 миллиона. Для сравнения: в минувшем году абоненты переходили к другому оператору 2,9 миллиона раз.

Одна из причин такого скачка — новые правила. С 1 сентября операторы больше не могут отказывать в переносе номера из-за мелких несовпадений в данных клиента. Количество отказов сразу сократилось на 30%. Другой фактор — обилие на рынке выгодных тарифных предложений, которые привлекают абонентов.

Исследования показывают, что чаще всего оператора меняет молодежь — так поступают 16% опрошенных в этой группе. Среди людей предпенсионного и пенсионного возраста только 6% решаются на смену. Главные причины перехода — более низкая цена у конкурента, недовольство высокой стоимостью услуг своего оператора, а также плохое качество связи или слабое покрытие сети.

С 1 сентября 2026 года сменить оператора станет еще проще: появится возможность перенести номер в другой регион. Сейчас эта услуга работает только в пределах одного субъекта Федерации. Похоже, волна смены операторов в России еще не достигла пика.