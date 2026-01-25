По сообщению одного из пользователей Reddit, приобретенная им видеокарта RTX 5090 пришла в виде камней, завернутых в полотенце

В сообщении на Reddit один из пользователей утверждает, что заказ видеокарты MSI GeForce RTX 5090, оформленный на Amazon Resale, пришёл в виде камней, завёрнутых в полотенце. Покупатель поделился фотографиями упаковки и содержимого после вскрытия коробки. Следует отметить, что он не предоставил никаких доказательств. Однако пользователь утверждает, что существует видео распаковки, которое может помочь в спорах, но видео не было опубликовано публично.

На фотографиях также видна защитная плёнка на коробке. Пломба была плохо наклеена, что, помимо того, что это покупка видеокарты на Amazon, является серьёзным тревожным сигналом.

Может быть интересно

Как видно, на коробке есть этикетка LPN, которая обычно используется в Amazon для возвратов товаров, поступающих на склад. Это говорит о том, что карта ранее была возвращена, а затем перепродана через Amazon Resale. Почему содержимое не было проверено во время обработки, остаётся загадкой.

Стоит отметить, что современные флагманские видеокарты от сторонних производителей большие и тяжелые, что дает мошенникам больше возможностей для мошенничества. Обмануть системы проверки веса видеокарты может быть проще, если он превышает определенный уровень. MSI указывает вес GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC в 2840 г только для самой карты и 3695 г для всей упаковки, так что камни с подобной массой может способствовать избежать обычных проверок.