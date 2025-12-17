Сайт Конференция
Global_Chronicles
Геология Гренландии переписывает прогнозы подъема уровня моря
Ученые построили детальные трехмерные модели температур в недрах под Гренландией. Эти данные помогают точнее понять, как ледяной щит взаимодействует с твердой Землей и как это влияет на прогнозы уровня моря.

Когда мы говорим о таянии ледников, чаще всего вспоминаем солнце и теплый воздух. Но под Гренландией действует другой фактор — процессы в недрах, которые напрямую влияют на поведение ледяного щита и будущий уровень океана.

Группа ученых из Оттавского университета (University of Ottawa) построила трехмерные карты распределения температур под Гренландией и северо-восточной Канадой. Этот регион важен сразу по двум причинам: гренландский ледяной щит остается одним из крупнейших потенциальных источников повышения уровня моря, а сама территория в геологическом прошлом проходила над исландской горячей точкой — глубинным источником тепла, сформировавшим структуру коры и мантии.

Моделирование показало, что температурные различия в подповерхностных слоях оказались значительно выше ожидаемых. Эти контрасты меняют вязкость пород и определяют, как твердая Земля реагирует на уменьшение ледовой нагрузки.

Исследование ученые выполнили совместно с Университетом Твенте (University of Twente) и Геологической службой Дании и Гренландии (Geological Survey of Denmark and Greenland, GEUS). Команда объединила спутниковые наблюдения, наземные измерения и вероятностный анализ, проведя сотни тысяч расчетов на высокопроизводительных вычислительных системах.

Результаты показали, что тепло под ледяным щитом распределено крайне неравномерно. В более теплых зонах породы остаются пластичными: они сильнее проседают под массой льда и медленнее поднимаются после его таяния. Модель уже совпала с данными о древнем уровне моря и современными измерениями вертикального движения суши.

«Чтобы понять реакцию ледяного щита на потепление, нужно учитывать взаимодействие льда и коренной породы», — пояснил руководитель работы профессор Гленн Милн. Иначе говоря, прогноз уровня моря зависит не только от климата, но и от того, что происходит под многокилометровой толщей льда.

#гренландия #геофизика #уровень моря #ледниковый щит #геотермическое тепло #ледяной щит
Источник: scitechdaily.com
