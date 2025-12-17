Издание Wccftech со ссылкой на источники рассказало о планах Apple на второе поколение iPhone Air. Компания планирует добавить в смартфон двойную камеру и снизить стартовую цену.

Первый ультратонкий iPhone Air не стал хитом продаж. Теперь Apple, судя по всему, намерена исправить главные недостатки модели в ее преемнике.

По данным издания The Information , на которые ссылается Wccftech, Apple готовит для iPhone Air 2 два ключевых изменения. Во-первых, смартфон получит двойную основную камеру, где вторым модулем, скорее всего, станет сверхширокоугольный. Во-вторых, компания хочет установить на новинку более низкую стартовую цену по сравнению с оригинальным Air, который стоил $999. Первая модель критики не избежала: за такие деньги она предлагала всего одну камеру, урезанный аккумулятор и один динамик.

Выход устройства перенесли на весну 2027 года. Ранее причиной называли именно работу над двойной камерой. Однако аналитик Bloomberg Марк Гурман считает, что задержка связана в первую очередь с новым чипом A20. Этот процессор будет производиться по передовому 2-нм техпроцессу TSMC и его поставки из-за сложностей производства изначально будут ограничены.

Такой сдвиг графика выглядит логичным. Выпуская iPhone Air 2 одновременно с флагманами iPhone 18 весной 2027 года, Apple может эффективнее распределить дефицитные чипы A20 между моделями. При этом, как отмечает Гурман, компания изначально не рассчитывала на огромные продажи Air, отводя ему лишь 6-8% от общего годового объема. Этот смартфон остается для Apple прежде всего полигоном для испытания новых технологий в ультратонком корпусе.