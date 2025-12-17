Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Wccftech: NVIDIA может сократить на 40% выпуск видеокарт RTX 50 из-за дефицита памяти
Из-за глобального дефицита памяти NVIDIA планирует значительно сократить производство видеокарт нового поколения RTX 50. Поставки могут упасть на 40% к началу 2026 года.

Проблемы с поставками ключевых компонентов снова угрожают мировому рынку видеокарт. На этот раз под удар попала анонсированная серия GeForce RTX 50.

Инсайдеры с китайского форума Board Channel сообщают о планах NVIDIA. Компания якобы хочет резко сократить выпуск игровых GPU Blackwell, то есть тех самых RTX 50. Причина — долгосрочные сложности с поставками памяти. Дефицит модулей DRAM уже бьет по всем сегментам рынка ПК, и теперь добрался до видеокарт.

NVIDIA, судя по всему, выбрала другой путь. Цены повышать не будут, но вот количество выпускаемых видеокарт урежут. Говорят о сокращении поставок на 40% к первому кварталу 2026 года. Это создает парадоксальную ситуацию. Спрос на новые видеокарты будет высоким, особенно учитывая, что в следующем году ждут лишь обновленную серию RTX 50 SUPER, а не полноценную новинку. Но удовлетворить этот спрос компания, возможно, не сможет.

Для геймеров это плохие новости. Розничные полки могут снова опустеть, а за желанным апгрейдом придется охотиться. Никто точно не знает, когда давление на цепочки поставок памяти ослабнет. Пока ситуация выглядит так: долгий период высокого спроса и цен на память только набирает обороты, а производители вынуждены под него подстраиваться. Сокращение производства — их ответ на нестабильность.

#nvidia #видеокарты #оперативная память #rtx 50 #dram #озу #wccftech
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи обнаружили лестницу, ведущую в «затерянные Помпеи»
1
Адвокат Дмитрий Пашин объяснил процедуру удаления из черного списка Центробанка
+
Telegram и WhatsApp отключат устаревшие версии приложений для пользователей в России
+
Google удалила с YouTube десятки сгенерированных нейросетями видеороликов
+
PR-менеджер Sapphire Эдвард Крислер: Кризис с памятью DRAM начнет стабилизироваться через полгода
+
NYT: ЦРУ США потеряли в Гималаях ядерный генератор
+
В России изготовили импортозамещённый фронтальный погрузчик WL50
+
Поддельный торрент фильма «Битва за битвой» принёс троян в субтитрах
5
The War Zone раскрыло детали американской гиперзвуковой ракеты, способной из Лондона поразить Москву
2
ТАСС: ИСДМ «Земледелие» позволила изменить тактику контроля территории в прифронтовой полосе
+
10-летний ребенок согнул 50 SSD-накопителей Samsung на $3800
2
На новых снимках кометы 3I/ATLAS наблюдается увеличение яркости и появление зелёного цвета
1
США установили полный запрет на въезд граждан 17 стран
1
Пять десятков SSD Samsung были испорчены после проверки на прочность юным тестировщиком
5
Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США нефть и объявил блокаду судоходства
6
Покупатель получил модули DDR2 с наклеенной этикеткой в виде радиатора вместо набора DDR5
1
Представитель Kingston рекомендует поспешить с покупкой SSD и ОЗУ на фоне кризиса на рынке памяти
+
Intel Core Ultra 7 365 отстает от AMD Ryzen AI 9 465 до 24 процентов
+
«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с дистанционным запуском и бесключевым доступом
1
На затонувшей 2400 лет назад у берегов Дании скандинавской лодке нашли отпечаток пальца
1

Популярные статьи

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
11
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
14
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
19
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
35
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
4
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
+

Сейчас обсуждают

ФельдшеR
15:25
Так в России, как покупали к НГ нормальную и дорогую жрачку, так и покупают. Это главный праздник живота у россиян. Ясен пень - афтор казачок. Тут все авторы под ущербно-дебильных нищебродов косят и р...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
UzBas
15:25
Почта России !!
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
ФельдшеR
15:20
Зато печень если не бухать восстановиться, а другие пропитые органы нет. И чаще это именно водка.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
NightArcade
15:15
Я "Насморк" так и не прочитал. Надо будет прочесть
Обзор романа «Расследование» Станислава Лема – произведение, поставившее читателей в тупик
Mekanika
15:14
Разумеется отличный результат, когда все альтернативы заблокировали по выдуманным причинам. Только вот дилетанты не понимают, что отсутствие альтернативных каналов связи ставит под удар жителей страны...
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
iRusty
15:14
Слушай, я переболел Ковидом еще в 2020-м, но никаких изменений вкусов не заметил. Но вот буквально пару месяцев назад (я практически не пью, но иногда всё же хочется))), мне все спиртные напитки, вклю...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
mwc-lord
15:10
> Насколько тихо и эффективно — покажет практика Все и так понятно — ни на сколько. Реветь будет как пылесос. Любая видимокарта без 3-кулерного охлада — выброшеные в помойку чипы ГП и памяти.
Colorful представила линейку ультракомпактных видеокарт iGame Mini RTX 50-series
Megard
15:03
"быстрой скоростью" - так себе переводчик, хоть бы читал прежде чем толкать
ВМС США получили новую атомную подлодку класса Virginia
linux4ever
15:01
>эВ - внесистемная единица энергии, используемая в атомной и ядерной физике, в физике элементарных частиц и в близких и родственных областях науки
Samsung представила технологию производства DRAM по техпроцессу ниже 10 нм
NightArcade
14:38
Во-первых, что за "Любимые блюда россиян"? Россия большая, в Бурятии поставят одно, в Калмыкии другое, на Юге третье, на Севере четвертое. Разный климат, разные традиции и т.д. Да и каждой семьи свои ...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter