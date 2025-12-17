Из-за глобального дефицита памяти NVIDIA планирует значительно сократить производство видеокарт нового поколения RTX 50. Поставки могут упасть на 40% к началу 2026 года.

Проблемы с поставками ключевых компонентов снова угрожают мировому рынку видеокарт. На этот раз под удар попала анонсированная серия GeForce RTX 50.

Инсайдеры с китайского форума Board Channel сообщают о планах NVIDIA. Компания якобы хочет резко сократить выпуск игровых GPU Blackwell, то есть тех самых RTX 50. Причина — долгосрочные сложности с поставками памяти. Дефицит модулей DRAM уже бьет по всем сегментам рынка ПК, и теперь добрался до видеокарт.

NVIDIA, судя по всему, выбрала другой путь. Цены повышать не будут, но вот количество выпускаемых видеокарт урежут. Говорят о сокращении поставок на 40% к первому кварталу 2026 года. Это создает парадоксальную ситуацию. Спрос на новые видеокарты будет высоким, особенно учитывая, что в следующем году ждут лишь обновленную серию RTX 50 SUPER, а не полноценную новинку. Но удовлетворить этот спрос компания, возможно, не сможет.

Для геймеров это плохие новости. Розничные полки могут снова опустеть, а за желанным апгрейдом придется охотиться. Никто точно не знает, когда давление на цепочки поставок памяти ослабнет. Пока ситуация выглядит так: долгий период высокого спроса и цен на память только набирает обороты, а производители вынуждены под него подстраиваться. Сокращение производства — их ответ на нестабильность.