Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Новый гибкий анод увеличит запас хода электромобилей и дронов до 45%
Компания Solidion Technology представила новый анод для литий-ионных аккумуляторов на основе кремния и гибкого полимера. Разработка позволяет отказаться от опасных газов в производстве и потенциально увеличить емкость батарей на 45%.

В погоне за большей емкостью аккумуляторов инженеры часто жертвуют безопасностью или ценой. Новая американская разработка пытается решить обе проблемы сразу, меняя сам подход к созданию анода.

Компания Solidion Technology заявляет о создании анода нового типа. Основа — композит из графена и кремния, заключенный в гибкую резиноподобную матрицу. Такой дизайн решает ключевую проблему кремния: при заряде он сильно расширяется, что приводит к быстрому износу ячейки. Гибкая оболочка призвана компенсировать это расширение, сохраняя целостность структуры.

Главное технологическое отличие — отказ от стандартного метода химического осаждения из газовой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD). Этот процесс требует использования силана — летучего и взрывоопасного газа. Solidion обходится без него, применяя технологию без силана. Это снижает риски на производстве и, по заявлениям компании, уменьшает стоимость.

Содержание кремния в аноде может достигать 95% по весу. Именно высокий процент кремния и отвечает за возможный рост емкости. Solidion прогнозирует увеличение производительности батарей на 20-45%. Для пользователя это может означать почти полуторакратный рост дальности полета дрона или пробега электромобиля без подзарядки.

При этом технология, как утверждают разработчики, совместима с существующими производственными линиями и разными типами электролитов — как жидкими, так и будущими твердотельными.

Есть и другая потенциальная выгода. Компания предлагает синтетическую альтернативу натуральному графиту, спрос на который растет, а поставки могут стать дефицитными. Пока это лишь заявления компании, и реальные коммерческие образцы батарей с таким анодом еще предстоит увидеть. Но если технология оправдает себя, это может изменить экономику производства аккумуляторов, сделав их одновременно более емкими, безопасными и, возможно, дешевле в изготовлении.

#электромобили #литий-ионные аккумуляторы #кремний #анод
Источник: solidiontech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геологи обнаружили огромные резервуары гелия в древней коре Земли
2
Россия возвращается к идее экранопланов
2
Дайверы обнаружили у берегов Франции массивную подводную каменную стену возрастом около 7000 лет
+
Дефицит и высокие цены на оперативную память DDR5 в 2025 году увеличили популярность платформы AM4
2
В Бразилии завершили модернизацию устаревшего парка танков M60A3 Patton
1
Эксперты признали ошибочными прогнозы Запада о крахе России
1
Китайская компания CMOC приобретает золотые рудники в Бразилии за $1 млрд
+
Археологи обнаружили лестницу, ведущую в «затерянные Помпеи»
1
Hardware Unboxed сравнили Intel Core Ultra 5 225F с основными конкурентами на рынке
+
Casio запустила в Европе две новые модели G-Shock с текстурированным металлическим ободком
+
Учёные предлагают выделить новую эпоху освоения Луны
+
Telegram и WhatsApp отключат устаревшие версии приложений для пользователей в России
+
В Великобритании начнут регулировать криптовалюту в 2027 году
+
3D-принтер Bambu Lab P1S Combo с поддержкой высокого разрешения создаст чёткие и детализированные модели
+
Астроном Киселёв объяснил природу «защитного луча» у приближающегося к Земле объекта 3I/ATLAS
+
Microsoft опубликовала рекомендации для сборки оптимального игрового ПК под управлением Windows 11
+
Google удалила с YouTube десятки сгенерированных нейросетями видеороликов
+
Низкие рейтинги толкают Мерца к эскалационной риторике в отношении России
3
Namco анонсировала восьмую часть известного авиасимулятора Ace Combat
+
В России изготовили импортозамещённый фронтальный погрузчик WL50
+

Популярные статьи

Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
117
Разрушитель миров, Скалолазы, Альтер и Игрок — краткий и субъективный обзор новых фильмов
+
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
6
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
14
Обзор романа «Расследование» Станислава Лема – произведение, поставившее читателей в тупик
+
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
3
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
+

Сейчас обсуждают

сергей гришин
22:25
Лучше видяхи или, для начала, DDR5!
В США приступили к испытаниям гиперзвукового оружия во время сильного дождя
Parlous
21:57
Зачем это здесь? Как этот материал поможет в разгоне компьютерного железа или хоть в чём-то на компьютерную тематику?
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
Евгений Васютин
21:57
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
Parlous
21:57
Американцы настолько "умные", что не в состоянии осилить свою 248 летнюю историю. В самой процветающей стране мира США 28% населения не умеют толком читать и писать. По данным исследования Национальн...
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
Parlous
21:48
Dante1980 - это один из сумасшедших авторов этого сайта. Что он тут делает и пишет непонятно даже ему самому. Но продолжает упорно выкладывать свои сумасшедшие идеи, считая их гениальными.
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
flyne
21:47
Хехе а я наоборот откатился до 8.1. Ноут старый, восьмёрка мне больше по душе, и сервисы там вроде фанаты оживили нормально. А в новые игры всё равно не могу поиграть на своём тапке
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Parlous
21:41
В США изобрели бинокль.
В США разработали новую систему автоматического обнаружения и нейтрализации БПЛА
Вячеслав Безруков
21:32
Так ты не объяснил что же там случилось,зато полчаса рассказывал о другом.можео расскажешь как они изменили старую - новую игру или нам гадать?
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
Chaтo-OverBoт
21:25
Зеля, изрядно занюхнув для храбрости, на тусовке калолиции желающих читает по бумажке свой доклад: - ...Украинский народ и европейские народы идут на гавно... Идут на гавно? Идут на гавно?!.. Тут ему ...
Европа создаст международную комиссию для оценки «ущерба», нанесённого Украине в ходе конфликта
Миша Анисимов
21:24
Да есть такое.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter