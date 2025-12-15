Отраслевые слухи о дизайне будущих iPhone получили новые детали. На этот раз они связаны с серьёзными инвестициями производителей экранов и конкретными техническими задачами.
Корейское издание Dealsite, ссылаясь на источники в компаниях-поставщиках дисплеев, сообщает о планах Apple. Для модели, ожидаемой в 2027 году — условно iPhone 20 — компания разрабатывает «конструкцию с изгибом с четырёх сторон». Речь идёт не просто об уменьшении рамок, а о дисплее, который плавно загибается по верхнему, нижнему и боковым краям. Цель — получить «монолитный дизайн с полным экраном».
Это отличается от более ранних экспериментов, например, Samsung со своими Edge-экранами. Та использовала изгибы только по боковым сторонам для функциональных панелей. Новая концепция подразумевает, что изогнуты будут все четыре кромки. Ключевая сложность — разместить под таким сплошным изогнутым стеклом фронтальную камеру и систему распознавания лица Face ID. Технологии камеры под дисплеем существуют, но их нужно адаптировать к кривизне.
Для реализации такого дизайна требуется решить две основные технические задачи. Во-первых, это процесс гибки самой OLED-панели вместе с ее периферийными схемами, которые традиционно располагаются в зоне, скрываемой рамкой (bezel area). Во-вторых, необходимо создать более тонкое и эффективное защитное покрытие (TFE) для всей изогнутой поверхности. Оно должно надёжно защищать органические светодиоды от влаги и кислорода.
Подготовка к производству уже ведется. Согласно данным Dealsite, Apple начала обсуждать эти планы с Samsung Display и LG Display еще в 2023 году. Масштаб необходимых изменений огромен. Например, LG Display рассматривает инвестиции в размере около 300 миллионов долларов США на модернизацию линий. Отраслевой представитель пояснил изданию, что новая технология отличается от существующих процессов, поэтому производственные линии требуют существенной переделки. По слухам, LG Display уже получила от Apple заказы на оборудование для примерно 10 таких модернизированных линий.