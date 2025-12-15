Согласно свежим данным, Apple планирует к 2027 году выпустить iPhone с дисплеем, изогнутым по всем четырем краям.

Отраслевые слухи о дизайне будущих iPhone получили новые детали. На этот раз они связаны с серьёзными инвестициями производителей экранов и конкретными техническими задачами.

Корейское издание Dealsite, ссылаясь на источники в компаниях-поставщиках дисплеев, сообщает о планах Apple. Для модели, ожидаемой в 2027 году — условно iPhone 20 — компания разрабатывает «конструкцию с изгибом с четырёх сторон». Речь идёт не просто об уменьшении рамок, а о дисплее, который плавно загибается по верхнему, нижнему и боковым краям. Цель — получить «монолитный дизайн с полным экраном».

Это отличается от более ранних экспериментов, например, Samsung со своими Edge-экранами. Та использовала изгибы только по боковым сторонам для функциональных панелей. Новая концепция подразумевает, что изогнуты будут все четыре кромки. Ключевая сложность — разместить под таким сплошным изогнутым стеклом фронтальную камеру и систему распознавания лица Face ID. Технологии камеры под дисплеем существуют, но их нужно адаптировать к кривизне.

Для реализации такого дизайна требуется решить две основные технические задачи. Во-первых, это процесс гибки самой OLED-панели вместе с ее периферийными схемами, которые традиционно располагаются в зоне, скрываемой рамкой (bezel area). Во-вторых, необходимо создать более тонкое и эффективное защитное покрытие (TFE) для всей изогнутой поверхности. Оно должно надёжно защищать органические светодиоды от влаги и кислорода.