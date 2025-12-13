Выход долгожданной игры Half-Life 3 и новой консоли Steam Machine от Valve, запланированный на весну 2026 года, оказался под угрозой. Причина — общемировой дефицит и резкий рост цен на компоненты, в первую очередь на оперативную память DDR5.

Самый знаменитый призрак в игровой индустрии — третья часть Half-Life — вновь оказался в опасной близости от отмены. Но на этот раз виной всему не творческий кризис, а сухие экономические реалии.

Журналист Майк Строу сообщил, что по данным его источников, Valve планирует выпустить Half-Life 3 как стартовую игру для своей консоли Steam Machine весной 2026 года. Однако анонс проекта постоянно откладывается. Главная причина — цены на оперативную память.

Стоимость компонентов выросла на 200, 300, а в некоторых случаях на 500 процентов. Этот коллапс на рынке памяти и стал ключевой проблемой. Valve не может точно определить финальную цену Steam Machine, поскольку не хочет продавать консоль себе в убыток, как это делают Microsoft и Sony. Компания отказалась от модели субсидирования «железа».

Получается замкнутый круг. Без стабильной цены на компоненты нельзя рассчитать стоимость консоли, а без этого бессмысленно объявлять даты релиза игры, которая должна с ней выйти. Инсайдеры настаивают, что игра реальна и ее выход запланирован, но сроки оказались под большим вопросом. Все ранее названные даты уже прошли, а новая целевая — весна 2026 года — теперь выглядит сомнительно из-за рыночных проблем.