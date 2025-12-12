В работе «Почты России» по всей стране произошел масштабный сбой. Во многих отделениях клиенты не могли ни отправить, ни получить почтовые отправления.

Вчера работа одного из самых массовых сервисов в стране дала сбой. Во многих отделениях «Почты России» по всей стране люди столкнулись с длинными очередями и полной остановкой операций.

Как сообщает Telegram-канал Mash , в некоторых отделениях выстроились большие очереди. Причина проста: сотрудники не могли ни выдать посылку, ни принять новую. Рабочие компьютеры зависли или потеряли связь с сетью.

По предварительным данным, проблема началась не в самой «Почте», а у ее интернет-провайдера. Из-за технических неполадок на его стороне множество отделений лишилось доступа к корпоративным системам. Без них оформление любых операций стало невозможным.