Вчера работа одного из самых массовых сервисов в стране дала сбой. Во многих отделениях «Почты России» по всей стране люди столкнулись с длинными очередями и полной остановкой операций.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в некоторых отделениях выстроились большие очереди. Причина проста: сотрудники не могли ни выдать посылку, ни принять новую. Рабочие компьютеры зависли или потеряли связь с сетью.
По предварительным данным, проблема началась не в самой «Почте», а у ее интернет-провайдера. Из-за технических неполадок на его стороне множество отделений лишилось доступа к корпоративным системам. Без них оформление любых операций стало невозможным.
В пресс-службе «Почты России» подтвердили перебои, но объяснили их иначе. По их версии, ограничения связи могли ввести сами провайдеры — якобы в целях обеспечения безопасности. Что конкретно это значит и когда служба вернется к нормальной работе, в компании не уточнили.