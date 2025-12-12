Компания QuantWare представила новую архитектуру трехмерной проводки, которая позволяет создавать квантовые процессоры с 10 000 кубитов. Первые поставки таких чипов компания планирует начать в 2028 году.

Развитие квантовых компьютеров замедлилось из-за чисто инженерной проблемы. Чтобы система стала мощнее, нужно добавлять кубиты. Но как подвести к ним тысячи управляющих сигналов, не создав неразрешимый клубок соединений на кристалле?

Современные квантовые чипы от IBM или Google — это, по сути, плоские конструкции. Все соединения идут в одной плоскости, как дороги на древней карте. Такой дизайн упирается в физический предел: на чип размером с ноготь нельзя вместить больше нескольких сотен кубитов со всей их сложной обвязкой.

Архитектура VIO-40K от QuantWare пытается обойти это ограничение, развернув задачу в трехмерное пространство. Вместо того чтобы раскладывать все провода вширь, инженеры предлагают наращивать их слоями по вертикали. Это дает место для 40 тысяч отдельных линий ввода-вывода на одном кристалле.

Результат звучит фантастически: процессор, поддерживающий до 10 тысяч кубитов, при этом по размерам он будет даже меньше, чем нынешние стокилобитные модели. IBM в своих планах упоминает о двух тысячах кубитов только к 2033 году, так что заявка QuantWare выглядит резким скачком вперед.

Ключ к такому масштабированию — модульная сборка. Компания не пытается создать монолитный кристалл со всеми кубитами сразу. Вместо этого они производят отдельные блоки, так называемые чиплеты. Эти готовые модули потом соединяют между собой с высокой точностью прямо на кристалле. Получается не набор слабо связанных чипов, а единая система, которая работает как цельный процессор.

Сами планы QuantWare поражают масштабом. Чтобы сделать их реальностью, компания собирается построить в Делфте (Нидерланды) специальный завод. Его открытие наметили на 2026 год. При этом их бизнес-модель — не создание готового квантового компьютера под своим именем. Они позиционируют себя как поставщика процессоров с открытой архитектурой (QOA). Такие чипы должны легко стыковаться с контроллерами Qblox или программным стеком Nvidia CUDA, встраиваясь в чужие вычислительные системы.

Если у них получится, QuantWare может занять нишу, похожую на ту, что у Intel в мире классических процессоров. Вместо того чтобы конкурировать с гигантами в создании целых систем, они предлагают им мощное и масштабируемое «железо». Обещания громкие, и только время покажет, удастся ли голландскому стартапу их выполнить к заявленному 2028 году.