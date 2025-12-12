Компания Framework повысила цены на модули памяти DDR5 для своих ноутбуков на 50%. Причиной стал резкий рост стоимости памяти у поставщиков, который затронул всю отрасль.

Рынок оперативной памяти лихорадит, и это добралось даже до самых принципиальных игроков. Производитель модульных ноутбуков Framework объявил о значительном повышении цен.

С 12 декабря стоимость модулей DDR5 для самостоятельной сборки ноутбуков Framework (DIY Edition) выросла на 50%. В компании прямо говорят: виноват глобальный дисбаланс спроса и предложения. Проще говоря, память резко дорожает у всех поставщиков.

Производитель сообщает, что все, кто уже оформил предзаказ, смогут получить комплектующие по старым ценам. На готовые системы Framework цена пока не изменилась. Но в блоге компании есть четкое предупреждение: ситуация нестабильна, и дальнейшие корректировки цен возможны не только для DDR5, но и для других типов памяти.

Звучит иронично, если вспомнить, что буквально несколько дней назад Framework публично критиковал Apple и Dell за «завышенные» цены на апгрейд оперативной памяти в своих системах (подробнее о повышении цен компанией Dell вы можете узнать здесь ). Теперь компания объясняет, что повышение было неизбежным. Они придерживаются своего правила: переносить на клиента рост затрат только тогда, когда затраты действительно выросли.

Почему память вдруг стала столь дорогой? Основная причина — искусственный интеллект. Спрос на высокопроизводительную память для серверов ИИ, вроде HBM3E, взлетел до небес. Крупные производители DRAM переориентировались на эти более выгодные заказы, создав дефицит и рост цен на рынке памяти для обычных ПК.

Framework — не единственный, кто реагирует на этот кризис. Аналитики прогнозируют, что крупные бренды вроде Dell скоро поднимут цены на свои компьютеры на 15-20%. Lenovo уже предупредила клиентов об окончании текущих ценовых предложений с нового года. Волна подорожания накрывает весь рынок, и даже модульная, казалось бы, независимая философия Framework не стала от нее исключением.