Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Framework увеличила цены на ОЗУ DDR5 на 50% из-за нестабильной ситуации на рынке памяти
Компания Framework повысила цены на модули памяти DDR5 для своих ноутбуков на 50%. Причиной стал резкий рост стоимости памяти у поставщиков, который затронул всю отрасль.

Рынок оперативной памяти лихорадит, и это добралось даже до самых принципиальных игроков. Производитель модульных ноутбуков Framework объявил о значительном повышении цен.

С 12 декабря стоимость модулей DDR5 для самостоятельной сборки ноутбуков Framework (DIY Edition) выросла на 50%. В компании прямо говорят: виноват глобальный дисбаланс спроса и предложения. Проще говоря, память резко дорожает у всех поставщиков.

Производитель сообщает, что все, кто уже оформил предзаказ, смогут получить комплектующие по старым ценам. На готовые системы Framework цена пока не изменилась. Но в блоге компании есть четкое предупреждение: ситуация нестабильна, и дальнейшие корректировки цен возможны не только для DDR5, но и для других типов памяти.

Звучит иронично, если вспомнить, что буквально несколько дней назад Framework публично критиковал Apple и Dell за «завышенные» цены на апгрейд оперативной памяти в своих системах (подробнее о повышении цен компанией Dell вы можете узнать здесь). Теперь компания объясняет, что повышение было неизбежным. Они придерживаются своего правила: переносить на клиента рост затрат только тогда, когда затраты действительно выросли.

Почему память вдруг стала столь дорогой? Основная причина — искусственный интеллект. Спрос на высокопроизводительную память для серверов ИИ, вроде HBM3E, взлетел до небес. Крупные производители DRAM переориентировались на эти более выгодные заказы, создав дефицит и рост цен на рынке памяти для обычных ПК.

Framework — не единственный, кто реагирует на этот кризис. Аналитики прогнозируют, что крупные бренды вроде Dell скоро поднимут цены на свои компьютеры на 15-20%. Lenovo уже предупредила клиентов об окончании текущих ценовых предложений с нового года. Волна подорожания накрывает весь рынок, и даже модульная, казалось бы, независимая философия Framework не стала от нее исключением.

#ноутбуки #цены #ddr5 #оперативная память #озу #framework #рынок электроники
Источник: frame.work
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft анонсировала крупное обновление для Windows 11, которое повысит игровую производительность
8
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
+
В России разработан самый тяжёлый автогрейдер в истории отечественного машиностроения
+
JayzTwoCents: Intel LGA 1700 на DDR4 — оптимальный вариант для сборки ПК из-за роста цен на DDR5
7
Королевский колледж Лондона: теобромин из тёмного шоколада замедляет старение
+
«Игромания» открыла предзаказы на первый печатный номер своего возрожденного журнала
6
Вертолёт «Ансат-М» с российскими двигателями ВК-650В совершил уже 10 испытательных полётов
+
В Красноярском крае появится единственное в России производство смол для изготовления шин
+
Microsoft пообещала кардинально ускорить работу Windows 11 в играх за счёт масштабных обновлений
+
Компания «Ростсельмаш» представила новый трактор «Ростсельмаш 3580» с 580-сильным двигателем и АКПП
+
В России создали самый тяжёлый автогрейдер в истории страны массой 35 тонн
3
«Москвич 5» поступил в продажу без малейшего анонса
+
Автономный подводный робот «Argo» 8 месяцев собирал данные из-под ледяных шельфов Антарктиды
+
Разработчик приобрёл систему на базе Nvidia GH200 с 960 ГБ ОЗУ за десятую часть её реальной цены
3
ASUS представила игровой монитор ROG Strix 5K XG27JCG с режимами 5K 180 Гц и 1440p 330 Гц
+
Science Advances: заселение древнего континента Сахул произошло около 60 000 лет назад
+
Hardware Unboxed протестировали новый пакет технологий AMD FSR Redstone
1
AMD представила FSR Redstone с генерацией кадров и реконструкцией лучей только для Radeon RX 9000
4
Китай поднял в воздух первый в мире 16-тонный БПЛА с возможностью в запускать в полёте рои дронов
+
Планетолог из НАСА Марк Мэтни предложил новое научное объяснение Вифлеемской звезды
2

Популярные статьи

Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
16
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
17
Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
14
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
38
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
139
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
1

Сейчас обсуждают

Johan_WTF
18:09
Так ведь он-же генсек НАТО, это его работа, убеждать всех вокруг что НАТО нужно
Марк Рютте заявил, что страны НАТО могут стать «следующей целью» России
Вячеслав Безруков
18:09
боярин. не смешно.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
18:08
Завис, не знает, что с#издеть
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
ФельдшеR
18:01
Под запасной если не игрозависим - любого, начиная с Core 2 Quad хватит. На форумах от пары тысяч за полностью готовый системник. А тут просто реклама дорогого и несвежего железа с ЯМы.
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
Евгений Балахонов
18:01
Самый молодой Б-52 к 2050 году будет иметь за спиной 90 лет службы ;) Ого!
Asus представила 5K-монитор с поддержкой видеокарт серий RTX 50 и RX 7600 или выше
valderm
17:59
у тебя карта RX 90xx? FSR4 где у тебя работает?
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Евгений Балахонов
17:57
не понял, как это с тремя креслами? Сзади одно королевское? Или спереди только одно?
КамАЗ запустил предпродажи электромобиля «Атом» для своих сотрудников
prick
17:56
Ты просто долбoёб, у тебя всё через жопу
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
17:55
Стащил с одного канала ))))
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
17:53
Конченные долбaёбы прыгают, как хохлы, и чем больше прыгают тем больше получают красных лайков. Тот же вечно обдолбанный фельдшер и того меньше минусов получает, чем ваша парочка дегенератов. Да, что ...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter