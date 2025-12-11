После этих закупок Вильнюс обойдет Бельгию и уступит только Парижу. Литва заключила новый контракт на поставку французских самоходных гаубиц CAESAR Mk II. Сумма сделки составляет 252 миллиона евро.

Министерство обороны Литвы подтвердило крупную закупку вооружений. Речь идет о второй партии современных артиллерийских систем, которые должны, по мнению Вильнюса, усилить огневую мощь на восточном фланге НАТО.

Контракт с французским концерном KNDS оценили в 252 миллиона евро. В него вошла поставка 30 колесных гаубиц CAESAR Mk II калибра 155 мм. Также договор включает 12 миллионов евро на создание в Литве собственных ремонтных мощностей.

Это продолжение программы, начатой в 2022 году. Тогда Вильнюс заказал первые 18 таких орудий. Поставки по тому контракту должны завершиться к 2027 году. Точное количество систем во второй партии не называют, но итог ясен. После получения всех гаубиц Литва будет иметь их больше, чем Бельгия (28 единиц), и станет вторым в мире обладателем CAESAR Mk II после Франции.

CAESAR Mk II — это высокомобильная артиллерийская установка на шасси грузовика 6x6. 155-мм пушка калибра 52 с боекомплектом на 18 снарядов и максимальной дальностью 40 километров со стандартными боеприпасами ERFB, с дальностью превышающей 50 километров с ракетными ускорителями или снарядами VLAP, и с дальностью примерно 55 километров с дальнобойными снарядами

У Литвы уже есть тяжелые гусеничные гаубицы PzH 2000. CAESAR Mk II должна дополнить их возможностью быстро своим ходом перемещаться на большие расстояния по дорогам, например, к границе с Калининградской областью или Беларусью.

Также известно, что с 2027 года литовская промышленность планирует начать выпускать боеприпасы, совместимые с этими орудиями.