Гонка за создание более прочной и легкой стали для автомобилей вышла на новый уровень. Китайский автопроизводитель Chery заявил о разработке, которая превосходит недавний отраслевой рекорд.

Компании Chery и HBIS Group сообщили о прорыве в материаловедении. Они создали сверхвысокопрочную горячедеформированную сталь. Ее ключевой показатель — предел прочности в 2400 мегапаскалей (МПа). До этого момента рекорд для серийного автомобиля принадлежал модели Xiaomi YU7 с показателем в 2200 МПа.

Сверхпрочная сталь 2200 МПа, используемая в Xiaomi YU7

Такой материал применяют для самых ответственных частей кузова: стоек, усилителей дверей, поперечин пола и дверных колец. Именно эти элементы должны выдерживать максимальные нагрузки при аварии. Раньше в промышленности массово использовали сталь с прочностью от 1300 до 1800 МПа. Повысить прочность без потери других свойств — ударной вязкости и способности к штамповке — было сложной задачей.

Разработчики утверждают, что новая сталь решает эту дилемму. Она не только прочнее, но и сохраняет хорошую формуемость, что важно для производства. Это открывает два пути. Первый — повышение безопасности: более прочные детали лучше защитят пассажиров. Второй — облегчение конструкции: можно использовать более тонкие листы металла без потери прочности, что снизит вес автомобиля.

Материал уже прошел испытания, включая пробную штамповку реальных деталей и их установку на автомобили. Chery и HBIS планируют расширять его применение на другие силовые элементы кузова. Если технология будет массово внедрена, это может задать новый стандарт прочности и легковесности в автомобилестроении.