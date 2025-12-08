США предложили Польше купить более 250 единиц бронетехники Stryker за символический один доллар. Однако сама сделка связана с рядом сложных условий и потенциальных проблем для польской стороны.

Громкое предложение о передаче бронетехники по цене стаканчика кофе из автомата может обернуться для получателя миллиардными расходами.

Вашингтон хочет оставить в Европе около 250 подержанных боевых машин Stryker, уже выведенных из состава своих войск, и формально продать их Польше за один доллар. Польское руководство, включая министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, в целом идею одобрило. Военные даже начали проверять технику.

Breaking Defense сообщает, что предлагаемая передача связана с рядом сложностей, которые могут осложнить решение Польши. Машины изношены и выработали ресурс. Им потребуется дорогостоящий ремонт, модернизация и создание с нуля всей системы обслуживания и обучения экипажей. Счет за это могут выставить иностранные подрядчики, а суммы будут далеки от символических.

Есть и другой камень преткновения. Польша делает ставку на развитие собственного ВПК, в частности на производство бронемашин Rosomak («Росомаха»). Массовое появление американской техники может сократить заказы для национальной промышленности. Генерал Веслав Кукула, глава польского Генштаба, эту проблему отрицает, а Косиняк-Камыш привел следующий аргумент: чем больше оружия у польской армии, тем лучше.