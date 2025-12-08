Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
250 бывших в эксплуатации американских бронемашин Stryker могут быть переданы Польше за $1
США предложили Польше купить более 250 единиц бронетехники Stryker за символический один доллар. Однако сама сделка связана с рядом сложных условий и потенциальных проблем для польской стороны.

Громкое предложение о передаче бронетехники по цене стаканчика кофе из автомата может обернуться для получателя миллиардными расходами.

Вашингтон хочет оставить в Европе около 250 подержанных боевых машин Stryker, уже выведенных из состава своих войск, и формально продать их Польше за один доллар. Польское руководство, включая министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, в целом идею одобрило. Военные даже начали проверять технику.

Breaking Defense сообщает, что предлагаемая передача связана с рядом сложностей, которые могут осложнить решение Польши. Машины изношены и выработали ресурс. Им потребуется дорогостоящий ремонт, модернизация и создание с нуля всей системы обслуживания и обучения экипажей. Счет за это могут выставить иностранные подрядчики, а суммы будут далеки от символических.

Есть и другой камень преткновения. Польша делает ставку на развитие собственного ВПК, в частности на производство бронемашин Rosomak («Росомаха»). Массовое появление американской техники может сократить заказы для национальной промышленности. Генерал Веслав Кукула, глава польского Генштаба, эту проблему отрицает, а Косиняк-Камыш привел следующий аргумент: чем больше оружия у польской армии, тем лучше.

#сша #польша #бронетехника #stryker #вооружения
Источник: breakingdefense.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве запустили единственное в мире производство фотонных интегральных схем
1
Чехия не смогла повторить успех «Уралвагонзавода» и провести глубокую модернизацию танков Т-72
2
Sony заинтересована чтобы игры для PS5 работали в более низком разрешении
2
Турция представила свой аналог УМПК для запуска авиабомб на 100 км
+
ZOTAC предложила владельцу RTX 5070 Ti с неисправным вентилятором бесплатно утилизировать видеокарту
1
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
+
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
10
Россия укрепляется как сверхдержава, а Европа сходит с карты силы
6
За два года Россия сократила внешний долг на $200 млрд
6
МВД советует отказаться от биометрии в банковских приложениях
1
«Госуслуги» начали требовать установить мессенджер Max для входа в мобильную версию
5
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
1
В Сети появились шпионские фото обновлённого УАЗ «Патриот» с LED-фарами и турбодизелем
+
В Китае создали первую в мире цельную алюминиевую раму для внедорожника
+
Россия и Индия инвестируют в строительство совместного фармацевтического завода в Калужской области
+
США предлагают Польше 250 бронетранспортёров Stryker за один доллар
3
Tecno представила на выставке Future Lens 2025 компактные телеобъективы и модуль с непрерывным зумом
+
ВС Германии получили первые штурмовые винтовки G95KA1
+
Jerusalem Post: США попросили Ливан вернуть неразорвавшуюся авиабомбу GBU-39
3
AMD Ryzen 7 9850X3D обогнал Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 7800X3D в тесте PassMark
2

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
4
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
50
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
15
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
1
Почему Olden Era не является игрой из сеттинга Героев Меча и Магии
5
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
8
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
4
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
+
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
8

Сейчас обсуждают

E. S.
01:01
Ожидаемо, кэптан!
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
linux4ever
23:56
Сейчас прибегут поциэнты и скажут, что path tracing это революция, а ты амудятел:
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
D0C
23:36
"Где взять полную, проверенную и структурированную энциклопедию знаний, чтобы разобраться, как починить устройство" Совсем дурак что ли?
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
Дима
23:32
Не понял кому и о чём ответ. Я вообще не про ТВ.
В Австралии вступит в силу запрет на социальные сети для детей до 16 лет
Den Fed
23:29
А не ура патриоты что поспешат заявить ? РФ проиграла СВО ? Гнусный тон статейки ....
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
dimkahon
23:29
С подключением...
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
OldBrave
23:04
а проблема может заключаться SATA-кабеле... И вообще, ты, наверное, уже так замучил все разъемы постоянными переключениями, что они уже просто дребезжат...
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
daimos
22:59
Эволюция графики, какую мы заслужили
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
zik3ak
22:53
Да это ртх мусор... Ну не нормально, что топовые карты уже 4 поколения лучей, не могут нормально это показать.
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
bretor
22:52
Вы вообще не понимаете роль LLM. LLM это узкоспециализированный инструмент, для "зубров". Пользоваться им можно, только если вы ЗАРАНЕЕ знаете ответ. Т. е. если у вас есть "формула", вы знаете, как ее...
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter