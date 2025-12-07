В России участились случаи мошенничества под видом обучения IT-профессиям. Под предлогом регистрации на курсах злоумышленники получают доступ к личным данным, а затем запугивают жертв угрозами от имени силовых структур.

В России появилась и активно действует новая, крайне изощренная схема обмана. Ее особенность — в сочетании двух, казалось бы, не связанных тем: популярного онлайн-образования и силовых структур.

Эксперты отмечают, что злоумышленники стали атаковать россиян в несколько этапов. Сначала они представляются рекрутерами или методистами IT-школ, предлагая записаться на курс. Чтобы пройти «регистрацию», жертва сама отдает им код из СМС — это ключевая уловка.

А далее в дело вступает целый «синдикат». Уже от имени службы безопасности «Госуслуг» сообщают о взломе. Мнимый банковский сотрудник подтверждает угрозу счетам. Финальный аккорд — звонок от человека, представляющегося сотрудником спецслужб. Он выдвигает абсурдное обвинение в финансировании экстремистов и давит на страх перед уголовным преследованием. Цель одна — заставить человека в панике перевести деньги мошенникам под видом «защиты» или «проверки».

Официальные ведомства настоятельно рекомендуют никогда не сообщать коды из СМС третьим лицам и прерывать любой подобный разговор.