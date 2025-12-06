Развитие морского коридора между Ченнаи и Владивостоком называют одним из условий для роста товарооборота между Россией и Индией.

Ускорить товарооборот между странами можно, сократив логистические издержки. Генеральный консул Индии во Владивостоке Сиддартх Гаурав заявил, что новый морской маршрут призван решить именно эту задачу.

Линия Ченнаи-Владивосток — часть Восточного морского коридора. Проект уже работает. По словам консула, он наряду с коридором «Север-Юг» нужен для достижения амбициозной цели — товарооборота в 100 миллиардов долларов. Такую планку установили лидеры двух стран.

В чем выгода? Маршрут длиной более 10 тысяч километров сокращает время в пути. Меньше времени — ниже логистические расходы. В итоге эффективность всей цепочки растет.

Соглашение о развитии этого портового сообщения подписали еще на ВЭФ в 2019 году. Сама линия заработала только в начале прошлого года. О важности проекта говорит и внимание официальных лиц. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к примеру, прямо называл этот коридор и порт Чабахар приоритетными для обеих стран.

Итак, проект перешел из стадии договоренностей в рабочую фазу. Теперь главный показатель — объем грузов, которые пойдут по этому пути.