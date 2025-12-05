Mercedes заявляет о прорыве в технологии электромобилей. Новые сверхмощные мотор-колеса, разработанные дочерней компанией Yasa, способны генерировать такое сильное рекуперативное торможение, что задние механические тормоза могут стать бесполезными.

В Mercedes задумались о том, что лишний вес — главный враг электромобиля. Их решение выглядит радикально: возможно, в будущих моделях просто уберут часть традиционных тормозов.

Речь идет о новой силовой установке с электродвигателем, встроенным прямо в колесо. Его разработала британская компания Yasa, которую купил Mercedes-Benz. Этот мотор весит всего 12,7 кг, но выдает до 1006 лошадиных сил на пике. По сути, это рекордный показатель мощности на килограмм веса.

Ключевая фишка — в рекуперации, то есть в способности мотора преобразовывать энергию торможения обратно в электричество. Инженеры Yasa утверждают, что их система настолько эффективна, что может взять на себя почти всю работу по замедлению задней оси. В итоге задние механические тормоза можно будет сильно уменьшить в размерах, а в некоторых схемах компоновки — и вовсе от них отказаться.

По расчетам компании, отказ от задних тормозных механизмов и карданных валов может сэкономить до 200 кг веса на текущих платформах. Для автомобилей, которые спроектируют с нуля под эту технологию, экономия может достигнуть полутонны. Меньше вес — выше эффективность и запас хода.

Глава отдела новых технологий Yasa Саймон Одлинг (Simon Odling) заявил, что это дает производителям новую свободу в дизайне и компоновке. При этом сама технология не является теоретической. Двигатели Yasa с осевым потоком уже планируют использовать в будущих полностью электрических седане и внедорожнике Mercedes-AMG. Правда, в первых моделях они, скорее всего, будут работать не как мотор-колеса, а в более традиционной компоновке с отдельным мотором на оси.