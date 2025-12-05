Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Новая технология Mercedes может сделать задние тормоза ненужными и сэкономить вес электромобиля
Mercedes заявляет о прорыве в технологии электромобилей. Новые сверхмощные мотор-колеса, разработанные дочерней компанией Yasa, способны генерировать такое сильное рекуперативное торможение, что задние механические тормоза могут стать бесполезными.

В Mercedes задумались о том, что лишний вес — главный враг электромобиля. Их решение выглядит радикально: возможно, в будущих моделях просто уберут часть традиционных тормозов.

Речь идет о новой силовой установке с электродвигателем, встроенным прямо в колесо. Его разработала британская компания Yasa, которую купил Mercedes-Benz. Этот мотор весит всего 12,7 кг, но выдает до 1006 лошадиных сил на пике. По сути, это рекордный показатель мощности на килограмм веса.

Ключевая фишка — в рекуперации, то есть в способности мотора преобразовывать энергию торможения обратно в электричество. Инженеры Yasa утверждают, что их система настолько эффективна, что может взять на себя почти всю работу по замедлению задней оси. В итоге задние механические тормоза можно будет сильно уменьшить в размерах, а в некоторых схемах компоновки — и вовсе от них отказаться.

По расчетам компании, отказ от задних тормозных механизмов и карданных валов может сэкономить до 200 кг веса на текущих платформах. Для автомобилей, которые спроектируют с нуля под эту технологию, экономия может достигнуть полутонны. Меньше вес — выше эффективность и запас хода.

Глава отдела новых технологий Yasa Саймон Одлинг (Simon Odling) заявил, что это дает производителям новую свободу в дизайне и компоновке. При этом сама технология не является теоретической. Двигатели Yasa с осевым потоком уже планируют использовать в будущих полностью электрических седане и внедорожнике Mercedes-AMG. Правда, в первых моделях они, скорее всего, будут работать не как мотор-колеса, а в более традиционной компоновке с отдельным мотором на оси.

#электромобили #mercedes-benz #рекуперативное торможение #yasa #тормозная система #мотор-колесо
Источник: carscoops.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
2
Россия отказывается от реализации очередного транспортного мегапроекта
4
В Хорватии нашли редкие серебряные монеты эпохи Первого крестового похода
+
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
2
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
9
В Саудовской Аравии нашли следы человека возрастом 115 тысяч лет
+
Первый особо мощный тягач «БАЗ» полностью российского производства передан в эксплуатацию
1
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
3
Honor заявила, что ни одни умные часы не могут точно измерять температуру тела
+
Российский Т-90М «Прорыв» изменил роль танка на поле боя
+
Минобороны Румынии сообщило о нейтрализации украинского морского дрона
1
Micron перестанет выпускать оперативную память и SSD для потребительского рынка
+
Microsoft выпускает патч для устранения проблем в играх и с панелью задач в Windows 11
1
Jmgo выпускает ультракороткофокусный проектор O3 с трёхцветным лазером
+
В России разработан перспективный станок для лазерной обработки стекла
+
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
3
Энтузиаст заставил Проводник в Windows 11 загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
3
NASA представило новые данные наблюдения зондом Psyche межзвёздной кометы 3I/ATLAS
2
Popular Science: На межзвездной комете 3I/ATLAS астрономы заподозрили наличие ледяных вулканов
3
Графический процессор в Core Ultra 7 366H показал результат чуть выше GeForce GTX 1050 Ti
1

Популярные статьи

7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
5
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
8
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
117
«Точка замерзания», «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» — краткий обзор фильмов
+
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
10 интересных настольных игр 2025 года
2
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
3

Сейчас обсуждают

Дима
00:03
Даже не вникая в подробности, отрадно, что что-то начинает продвигаться, хотя это должно было быть произведено 30 -35 лет назад
В Москве запущено тестовое производство фотонных интегральных схем
Дима
23:53
Кто то может объяснить -крипта вуществует чтобы ЧТО ? Если не будет её и Бирж с акциями и прочей херни, то ЧТО? Может остановится Жизнь ? Или мир погибнет? Я не профан. имею опыт на бирже США, работал...
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
Павел Ломин
23:41
Ты вообще о чем? Я сказал лишь о том что изначально репы - это из BSD. А также что из за судебного спора линус сел за ядро - это были его слова. Про остальное зачем эта информация?
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Павел Ломин
23:38
Да. Потому что в линуксе нет никаких единых прочных стандартов. Каждый лепит что хочет. Нет операционной системы вообще. Есть ядро и вокруг него все крутится. А вот фря она вся от и до полностью едина...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Mallory
23:36
> Результат теста - пакет не поставился, чето ему надо было И вы рассказываете какой вы крутой админ. Не удивлюсь если это что-то было "no space left on device". > Не pacman. Уже не помню. Меня это ...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Дима
23:32
В СССР уже бы, конечно делали в/ карты по норм цене и прочую херню потому что уже бы все были обеспечены жильём и прочим первоочередным. Может кто возразит? Где вы, проплаченные ... ( не подберу цивил...
MLID: Стоимость видеокарт AMD RDNA 4 может вернуться к значениям первой половины 2025 года
Павел Ломин
23:30
>>Это не просто разные уровне, в случае с контейнерами используется ядро хоста, про которое ты врёшь, к которому умудряешься линковаться и ничего про него не знаешь. По-твоему venv тоже уровень виртуа...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Павел Ломин
23:24
>>Аж 2014 год, вау, с тех пор так и не понял, чем отличаются контейнеры под вендой и линуксом. В итоге пытается натянуть свои знания по убогой ОС на линукс. Я вообще про винду ничего не говорил. Даже...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Iphonovec
22:51
а где lunac?
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
Papant
22:48
На глубине располагается только сам реактор, туда подаётся вода, обратно получают пар. Турбина и генератор будут на поверхности. Так что говорить о полной безопасности не приходится - вполне возможны ...
Американская компания Deep Fission построит подземный ядерный реактор на глубине мили под землей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter