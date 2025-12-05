Figure AI показала новые возможности своего гуманоидного робота Figure 03. В опубликованном видео робот демонстрирует высокую скорость передвижения, резкие повороты и торможение, приближаясь по динамике к бегу человека.

Гуманоидные роботы медленно, но верно избавляются от главного недостатка — своей неповоротливости. Новое видео от Figure AI заставляет пересмотреть представления о возможностях этих машин.

Генеральный директор компании Бретт Эдкок (Brett Adcock) выложил в сеть короткий ролик. На кадрах робот Figure 03 быстро стартует, плавно меняет направление и резко останавливается внутри здания. Движения выглядят неожиданно естественно и динамично.

При этом заявленная официальная максимальная скорость робота довольно скромная — около 4.4 км/ч. Конкуренты вроде роботов Digit от Agility Robotics и Phoenix от Sanctuary AI показывают схожие цифры. Однако в новом демо Figure 03, по оценкам наблюдателей, двигался куда быстрее.

Аналитики из Forbes предполагают, что на видео робот развил скорость от 6.5 до 9.6 км/ч. Это уже уровень легкого бега трусцой для среднего человека. Ключевой прорыв — не просто в скорости по прямой, а в способности быстро маневрировать: резко тормозить и поворачивать без потери равновесия.

Такую подвижность обеспечивает новая система управления на базе нейронной сети под названием Helix. Именно она, а не заранее запрограммированные жесткие алгоритмы, позволяет роботу выполнять сложные динамичные движения в реальном времени. По сути, это шаг от запрограммированной походки к адаптивному «бегу».





Разработчики отмечают, что усовершенствованные приводы робота работают быстрее и обладают большей плотностью крутящего момента. Это позволяет Figure 03 не только быстро бегать, но и оперативнее перемещать предметы, что критически важно для его коммерческого применения.