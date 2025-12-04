Археологическая экспедиция в Хорватии обнаружила клад из 56 редких серебряных монет, отчеканенных во Франции в эпоху Первого крестового похода. Находка на месте, известном прежде всего памятниками железного века и Римской империи, может изменить представления о маршрутах крестоносцев в XI–XII веках.

Что могут найти археологи на месте, где 15 лет копали только римские укрепления и постройки железного века? Правильно — средневековые французские монеты. Такой сюрприз преподнесло городище Батина в Хорватии.

Экспедиция под руководством Домагоя Дуймича изучала римские слои, когда наткнулась на 56 серебряных монет. Датировка — конец IX — середина XIII века. Это время Первого крестового похода. Монеты чеканили в Лиможе, Тулузе, Альби и Ле-Пюи. Во Франции тех лет с серебром была беда — его добывали мало, и монеты чеканили редко. Поэтому сегодня такие экземпляры — штучный товар даже на родине. А тут, в хорватской глубинке, сразу 56 штук. Некоторые типы из клада составляют больше десяти процентов от всех известных в мире.

Как они сюда попали? Версия логичная — их могли принести с собой участники Первого крестового похода. Историки знают про маршруты больших армий, а мелкие группы паломников или наемников могли ходить и другими тропами. Хорватия в этом смысле — удобный коридор на Балканах.

Клад уже выставили в Археологическом музее Осиека. Теперь специалистам предстоит выяснить, почему монеты оказались именно здесь. Их спрятали? Потеряли? Ответ может перекроить карту средневековых путей не только для крестоносцев, но и для купцов или просто путешественников той эпохи.